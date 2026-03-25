El posteo de Agostina Páez tras la reducción de su pena por racismo en Brasil

Tras la reducción de su pena, Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo en Brasil, realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que reflexionó sobre su tiempo privada de su libertad en Río de Janeiro y su felicidad de volver a la Argentina.

En línea con lo que había declarado a la prensa luego de salir de los tribunales brasileños, Páez escribió: “En este tiempo aprendí lo que es el racismo, lo que sufrieron y sufren muchas personas, me informé, hablé con ellos, aprendí y entendí el dolor que puede causar”.

Agostina Paez (AP/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Además, habló de cómo se sintió en los dos meses en los que debió afrontar la causa por racismo. “Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”, indicó.

“Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción; cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó. Entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas, y pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas”, reflexionó.

El posteo en Instagram de Agostina Páez

Mencionó también el “calvario”, pero luego marcó: “Sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo. Me comprometo a que esto no quede solo acá; voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso”.

Y cerró con agradecimientos: “Agradezco profundamente a mis compatriotas que me apoyaron y me dieron fuerzas en estos momentos difíciles. Sus mensajes de apoyo, oraciones y palabras fueron un gran consuelo. Espero volver pronto a casa y a mi amada provincia de Santiago del Estero”.

El martes por la tarde, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos (que sumaban 15 años de prisión) a uno, con una pena mínima que puede compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima.

"Cometí un error grave": Agostina Páez, a días de ser juzgada en Brasil por gestos racistas

La fiscalía pidió que Páez indemnice con cerca de US$ 50.000 a cada una de las víctimas. La condena se transforma, de esta forma, en un resarcimiento. El juez, en tanto, todavía no se expidió. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine, a su vez, la instrumentación de la salida del país de Páez.

La causa

La joven permanecía desde hacía dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y era monitoreada con una tobillera electrónica. Estaba acusada inicialmente de tres delitos de injuria racial.

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El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, tras una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Aunque la joven afirmó inicialmente que se había retirado a los gritos, su gesto discriminatorio —imitando el movimiento de un mono— quedó registrado en un video viral que se convirtió en prueba central para la Justicia brasileña.

Además, la víctima declaró a la policía que la mujer también lo había señalado con el dedo y proferido insultos raciales y lo había llamado “negro” de forma despectiva.