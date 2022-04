De qué trata La potencia del talento no mirado, el libro que recomendó Marcos Galperin

Marcos Galperin, fundado de Mercado Libre, compartió en su cuenta de Twitter un libro y les recomendó a sus seguidores que lo lean, ya que, según lo definió, “es una maravillosa historia”.

A raíz del éxito de la plataforma de e-commece, el empresario es seguido por miles de personas en su cuenta de Twitter (tiene 239 mil seguidores). Y a veces opina sobre política o, como este caso, cuenta qué está leyendo.

En ese sentido, Galperin recomendó el libro “La Potencia del Talento No Mirado”, de Carlos March y Andrea Vulcano en el que se narra el trabajo empresarial de Arbusta.

“Salió el libro de @arbustaIT , una maravillosa historia de un emprendimiento que le está cambiando la vida, dando empleo y capacitando en IT a más de 300 jóvenes en América latina, 57% mujeres, provenientes de contextos socioeconómicos frágiles”, escribió el empresario sobre el caso de esta firma fundada hace poco más de diez años.

El empresario recomendó el libro (Captura Twitter @marcos_galperin)

Arbusta es una empresa tecnológica, creada en 2013 por Emiliano Fazio, Paula Cardenau y Federico Seineldin. Tiene como objetivo acompañar a organizaciones en una transformación digital con la calidad de los recursos utilizados, según indica la web de la empresa.

“Revolucionamos el sector tecnológico rompiendo el paradigma de la escasez del talento; empleando jóvenes de alto potencial que el mercado no mira y brindando una solución de delivery rápida, continua y elástica”, destacan sobre su trabajo, como así también hacen especial enfoque en que el equipo laboral está conformado por ”un 90% por jóvenes millennials y centennials que no tenían experiencia previa ni formación en la industria IT y provienen de contextos socio-económicos frágiles”.

"La Potencia del Talento No Mirado", el libro sobre Arbusta (Foto arbusta.net)

El libro, justamente, puede comprarse a través de Mercado Libre por $1990. De acuerdo con el sitio que lo promociona, en el libro los autores cuentan que una de las tantas conversaciones que inspiraron Arbusta fue con un reciclador urbano, que preguntó: “¿Qué tienen que hacer mis hijos para no ser cartoneros como yo?”.

Fue, a partir de eso, que los fundadores sabían que había miles de puestos de trabajo para ciertos servicios tecnológicos que se encontraban vacantes y el mercado no lograba cubrir por la expansión creciente de la industria IT.