Debut en Buenos Aires: así vivieron los chicos el primer día de TUMO, el centro extracurricular para habilidades laborales

Fue el primer día y Thiago Rojas, de 16 años, lo estaba esperando con muchas ansias. Esas cosas que siempre le gustaron, pero que no estaban tan presentes en la escuela, como quizás hubiera querido, empezaron a estar más cerca. Esta tarde comenzó su capacitación en TUMO, el centro educativo extracurricular no formal y gratuito, diseñado para adolescentes de 12 a 18 años, que lanzó el Ministerio de Educación de la Ciudad en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Allí Thiago aprenderá programación, animación, diseño gráfico, música y robótica, entre otras disciplinas.

“Creo que voy a orientarme sobre todo al diseño de videojuegos, que es a eso a lo que me quiero dedicar, pero seguro que voy a ir aprendiendo de todo”, contó mientras esperaba en las escalinatas rojas el inicio de esta primera jornada. “Tengo muchas ganas”, agregó. Este adolescente –que vive en Turdera, Lomas de Zamora, y concurre a una escuela técnica en Retiro– es uno de los casi 1000 estudiantes secundarios que hoy debutaron en esta experiencia. La propuesta busca que los chicos aprendan de manera creativa e innovadora habilidades que serán muy útiles para el mundo laboral.

Había timidez y cierta incertidumbre; todo parecía nuevo y diferente Tadeo Bourbon

Si bien la primera tanda de estudiantes concurrió por la mañana, por la tarde el sistema tuvo su bautismo de fuego, ya que es el turno que concentró la mayor demanda de vacantes. Antes de las 16, la fila ya daba vuelta a la esquina, sobre la calle Algarrobo. La mayoría de ellos habían llegado hasta allí acompañados por sus padres; muchos, según contaron, no suelen moverse solos o no suelen frecuentar esta zona de la ciudad. “Yo me muevo solo, pero lamento mucho que todavía no esté abierta la estación Hipólito Yrigoyen del tren del Roca, que está a una cuadra. En cambio tuve que venir desde Constitución”, lamentó Rojas.

En la fila, había timidez y cierta incertidumbre. Todo parecía nuevo y diferente. Por ejemplo, una vez que se registraron, les explicaron que, a partir de ese momento, para ingresar el sistema los habilitaría mediante el reconocimiento facial. Una vez adentro, se fueron organizando por grupos y cada uno con su coach o coordinador comenzó a conocer los espacios, las aulas y cómo sería el funcionamiento.

Por la tarde el sistema tuvo su bautismo de fuego, ya que es el turno que concentró la mayor demanda de vacantes Tadeo Bourbon

TUMO es una metodología desarrollada y patentada como método en Armenia, y busca que los estudiantes empiecen a desarrollar habilidades que les serán muy útiles en el mundo laboral actual, conocimientos que no siempre se adquieren en el sistema educativo formal. En el centro de Barracas no habrá notas ni evaluaciones, en cambio, deberán ir avanzando en los proyectos para ser promovidos al siguiente nivel e ir armando así su propio porfolio de proyectos: una carpeta digital donde tendrán las distintas iniciativas y desarrollos en los que trabajaron, que será su mejor carta de presentación a la hora de salir a buscar trabajo, explicó Pedro Moneda, CEO de TUMO Buenos Aires.

Durante el primer mes, los estudiantes realizarán un “onboarding”, algo así como una inducción al sistema, donde aprenderán en ocho clases (cursan dos horas dos veces por semana) las nociones básicas del sistema, cómo se acreditan saberes y aprendizajes, y a qué apunta cada una de las ocho disciplinas que podrán elegir para comenzar a formarse, detalló Moneda. Las disciplinas son: programación, robótica, diseño 3D, animación, diseño de video, producción de música, producción de cine y diseño gráfico. A partir de allí, iniciarán la capacitación específica. Lo primero será mediante self-learning: usarán unas computadoras provistas por el Ministerio de Educación, con las que irán completando pasos de una capacitación digital guiada, en la que los coaches tendrán intervenciones activas y a demanda de los chicos.

TUMO, el centro educativo extracurricular no formal y gratuito, funciona en el Centro Metropolitano de Diseño Tadeo Bourbon

Etapas y disciplinas favoritas

Esta etapa no tiene un tiempo definido. Ni en cantidad de clases ni en ciclos. Es una instancia para incorporar nociones elementales y equiparar a todos los estudiantes para estar en un mismo nivel a la hora de pasar a la formación específica, en las aulas con los docentes.

De todas formas, se estima que los primeros estudiantes estarán pasando a la siguiente etapa a partir de septiembre. Desde entonces, recibirán formación directa con profesores y profesoras.

Las disciplinas más elegidas por los adolescentes hasta ahora fueron programación y diseño de videojuegos, pero los docentes confían en que, con el correr de las clases, los estudiantes vayan abriéndose a otras. “La experiencia internacional dice que cada estudiante permanece unos dos años y medio aproximadamente, y aprende entre cuatro y cinco disciplinas”, apuntó Moneda.

Por ahora, los inscriptos son en un 60% varones y en un 40% chicas Tadeo Bourbon

Por ahora, los inscriptos son en un 60% varones y en un 40% chicas, aunque esperan que en un tiempo se equiparen los géneros. El 80% proviene de escuelas públicas. Y todavía está abierta la inscripción, ya que el sistema tiene capacidad para formar hasta unos 6000 chicos en forma simultánea. Aquellos que opten por cursar en el turno mañana tendrán vacante de forma inmediata y los que opten por la tarde tendrán que esperar unos meses para empezar, se informó.

Son dos los horarios de la tarde: a las 16 y a las 18. El centro permanece abierto hasta las 20, ya que son módulos de dos horas. Esta tarde, una gran cantidad de padres esperaba del otro lado de la calle interna del Centro Metropolitano de Diseño, con expectativa y preguntas para sus hijos. Otros se instalaron en el Blue Café que reabrió en estos días dentro del predio. Para muchos, esa va a ser una espera larga, de dos veces por semana. Moneda dijo que trabajaron para mejorar la conectividad y la seguridad. Dos líneas de colectivo corrieron sus paradas para dejar más cerca a los estudiantes. Además, se mejoró la iluminación y se colocó una consigna policial en las esquinas, para llevar mayor tranquilidad. La reapertura de la estación Hipólito Yrigoyen es un reclamo de varios de los padres.

A la capacitación self-learning y a los talleres con profesores se le sumará una tercera instancia que serán las capacitaciones intensivas, con figuras internacionales relevantes en la industria de cada una de las disciplinas, anticipó Moneda.

Morena Vaccari tiene 12 años y llegó con su madre desde el barrio de Flores, donde vive. “Me gusta todo lo que sea desarrollo de videojuegos”, afirmó. Esta tarde le tocó sumarse a un grupo en el que eran todos varones. Fue su madre quien vio en Instagram un video sobre el sistema TUMO y le propuso inscribirse. Algo parecido comentó Thiago Cansino, también de 12 años. “Se la pasa todo el día en la computadora o en el celular, hace de todo, cosas que yo ni entiendo. Se me ocurrió cuando vi la convocatoria que esto era para él, porque va a poder hacer algo con eso que le apasiona tanto. Además es una forma de sacarlo de estar todo el día ahí encerrado, en la computadora”, cerró Alicia, su madre.