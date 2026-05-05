Un hombre se prendió fuego frente a una terminal de colectivos en Córodoba

Un hombre de 45 años se prendió fuego el último sábado por la madrugada frente a la estación de ómnibus de la ciudad de Villa María, en Córdoba. La justicia local caratuló el hecho como “intento de suicidio” y el afectado se encuentra internado en grave estado en un hospital de alta complejidad.

El evento empezó poco antes de las 3 de la madrugada, cuando los vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre el estado del hombre, que parecía encontrarse en medio de una crisis emocional. Personal de la Patrulla Preventiva llegó al lugar para intentar disuadirlo, pero lo encontraron con un recipiente con alcohol en mano y manifestando la intención de quitarse la vida.

El momento en que el hombre se incendia en la calle

Pese al esfuerzo de los oficiales, el hombre se bañó rápidamente en el líquido inflamable y se prendió fuego, según informó el medio local Puntal Villa María. Los agentes aplicaron distintas maniobras de sofocamiento manual —incluso con sus propias camperas— y usaron el extintor de una unidad móvil para apagar las llamas.

Tras lo ocurrido, los Bomberos Voluntarios de Villa María informaron que el paciente terminó con quemaduras en el 25% de su cuerpo y daños localizados en el rostro, uno de sus brazos y parte del torso.

Una ambulancia trasladó al herido al Hospital Regional Pasteur, donde los médicos le realizaron las primeras curaciones y estabilizaron sus signos vitales. Los especialistas también determinaron que el paciente no presentaba compromiso en sus vías respiratorias, aunque decidieron derivarlo a un hospital de mayor complejidad y especializado en este tipo de casos —Instituto del Quemado— en la ciudad de Córdoba por la profundidad de las heridas.

La calle, con restos del líquido inflamable tras lo ocurrido- Puntal Villa María

La investigación del caso recayó en la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, dirigida por René Bosio. El funcionario judicial dispuso una serie de peritajes en el lugar del hecho y la toma de testimonios para ratificar la secuencia de los acontecimientos.

La policía confirmó a los medios locales que las lesiones fueron autoinfligidas y que el procedimiento “se ajustó a los protocolos de emergencia ante intentos de suicidio en espacios públicos”.