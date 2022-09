Dejó el auto mal estacionado y un cartel con un desesperado pedido que enmudeció a todos

Una situación desesperada con un toque de ingenio. Una mujer oriunda de la localidad correntina de Mercedes, estaba a punto de dar a luz y manejó sola hasta una clínica de la capital provincial. Al no tener la oportunidad de estacionar bien, dejó un llamativo mensaje a los inspectores de tránsito para que no le remolcaran el auto. Su historia no tardó en viralizarse.

Jessica Ferreyra manejó más de 200 kilómetros sola hasta una clínica porque estaba por dar a luz. Pero, en el apuro, estacionó el auto en un lugar no permitido, cercano a la puerta del centro de salud, y dejó una nota para explicar su situación.

Jessica Ferreyra estacionó mal el auto porque estaba a punto de dar a luz, pero dejó una nota. Facebook

El curioso episodio sucedió durante la tarde del domingo y, cuando unas personas que pasaron por allí se percataron de la nota, escrita bajo la desesperación de la mujer, decidieron compartirla a través de las redes sociales y la historia se volvió viral, según consignó el medio local Minuto Mercedes.

“No me multen ni saquen el auto. Estoy por parir y estoy sola. Piedad”, escribió la embrazada en el papel que dejó sobre el parabrisas. Además, acompañó el texto con una carita triste y un corazón. El vehículo permaneció -mientras ella estuvo internada-frente a la clínica privada especializada en maternidad.

La joven protagonizó un insólito momento antes de parir (Foto: Facebook Jessica Ferryera)

La flamante mamá compartió a través de su perfil de Facebook fotos de su bebé, a quien llamó Segundo, junto a imágenes en las que aún aparece embarazada. “Panzota, te voy a extrañar. Pero tenemos que llevar a nuestro bebé a casa. ¡Te abrazo fuerte!”, manifestó.

La nota que la mercedeña dejó en el parabrisas del auto. Facebook

Sobre si finalmente fue multada o no, no dio detalles. Pero, los usuarios de las redes sociales aprovecharon para compartir sus experiencias similares, además de felicitar a la primeriza. “Llegué al hospital, con ocho de dilatación. Estacioné y nunca vi que empezó a regir el reglamento de estacionamiento en vía pública en el municipio de Caseros. Me multaron. Me presenté por la infracción y me dijeron que era problema mío, que estacioné mal. Mostré el acta de nacimiento y el de alta médica, pero pagué dos días de multa”, relató una mujer.

Jessica Ferreyra llegó a tiempo a una clínica de Corrientes y dio a luz a Segundo. Facebook

Una sorpresa que terminó en un accidentado nacimiento

Si de historias sobre embarazos se tratara, Lucy Jones, una británica de 22 años, se llevó una tremenda sorpresa. Y es que no se enteró de que estaba embarazada hasta el momento en que dio a luz. Su médico no advirtió nada diferente en sus chequeos rutinarios.

Lucy Jones se llevó la mayor sorpresa de su vida cuando fue al baño (Crédito: Daily Mail/Kennedy News and Media)

De a poco, la joven comenzó a sentir dolores estomacales y subió un poco de peso. Un día tuvo un dolor fuerte en el vientre y corrió al baño de su casa. Pensó que debía ser una intoxicación, pero escuchó un fuerte golpe en el inodoro y, al mirar, se dio cuenta de que dió a luz a un bebé.

Los padres llegaron diez minutos después del episodio y, según relataron al medio The Sun, su hija no paraba de gritar. “Quedó en shock, estaba aterrorizada”, señalaron.