Denuncian que militantes de Franja Morada vandalizaron la mesa de la agrupación política opositora Muece en La Plata

Corridas, empujones y destrozos marcaron el cierre de los comicios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Según denunciaron múltiples estudiantes con filmaciones en las redes, dirigentes de Franja Morada —la agrupación estudiantil vinculada históricamente a la UCR— vandalizaron las mesas de Muece, la segunda fuerza en esa área de estudio, alineada con el movimiento Patria Grande.

Las elecciones en la UNLP se desarrollaron durante el miércoles, jueves y viernes, en un intenso clima de competencia en todas las facultades, que preludió el estallido de las acciones vandálicas.

Los hechos más graves se produjeron durante el recuento de votos, cuando militantes de Franja Morada, que resultó ganadora en el Centro de Estudiantes de Económicas, destrozaron la mesa de la agrupación adversaria, Muece, según reportes de testigos.

Enfrentamiento UNLP

Las imágenes difundidas exhiben a militantes con remeras de Franja Morada arrancando afiches, volteando sillas y mesas del espacio Mueces.

Una estudiante que grabó el incidente señaló que se rompieron estructuras de carteles y muebles de la facultad de uso común. Calificó lo sucedido como “una barbaridad”, según consignó el medio 0221.

Horas antes se había registrado otro enfrentamiento entre alumnos de ambas agrupaciones universitarias. La tensión escaló en los pasillos de la unidad académica, donde se produjeron empujones y agresiones verbales entre los estudiantes.

Sumak Kawsay, otra fuerza universitaria, denunció los hechos violentos, apuntó contra ambas agrupaciones y lamentó la falta de un debate de ideas.

Empujones UNLP

“Lo que viene sucediendo hace años es que las agrupaciones que hace 30 años están en el consejo directivo se dedican a pelear y no a resolver los problemas que tenemos los estudiantes de la facultad”, señalaron.

Franja Morada ganadora

La agrupación radical, que controla históricamente la mayoría de los centros de estudiantes, mantuvo su dominio en UNLP, aunque sufrió dos reveses significativos: la derrota en su bastión, la Facultad de Psicología, a manos del peronismo, bajo la agrupación La Jauretche, y la caída en el claustro de Veterinarias, que quedó en manos del frente Juntos por Vete.

Con este resultado, Franja Morada pasa de dominar 10 a 9 facultades de las 17 que conforman la universidad.

En su cuenta de X, la agrupación festejó su victoria con 18.736 votos tras el cierre de los comicios. “Otro año más siendo la organización más representativa”, escribió.

Por su parte, Muece Económicas, agradeció a quienes los votaron: “Queremos darles las gracias a los 1857 estudiantes que acompañaron al MUECE. Vamos a seguir trabajando por la Facultad de Ciencias Económicas que soñamos. Quedamos a solo 228 votos de ser la nueva conducción del Centro de Estudiantes siendo la organización que más creció en la elección”.