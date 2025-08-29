Denuncian que un alumno de quinto grado llevó un arma y tiene amenazados a los compañeros: “Algo va a pasar”

El pánico se apoderó del quinto grado de la Escuela N°32 de Florencio Varela el jueves por la mañana cuando un alumno apuntó con un arma a un compañero e intimidó al resto de la clase.

Al menos eso relató a LN+ la madre de una alumna de la sala, quien atestiguó esa escena violenta y las amenazas que pronunció el chico en el aula de la institución, ubicada en el conurbano bonaerense.

Alumno Varela

“Mi nena me contó que él le apuntaba y decía: ‘De acá hasta allá yo le puedo tirar en la cabeza’, y que iba a agarrar a otro compañero de otro grado”, afirmó Mónica en las puertas del establecimiento educativo.

La mujer resaltó que su hija “quedó muy asustada”. “Tiene miedo de volver. Vio el arma, me dijo que no es la primera vez. Una vez llevó un cuchillo, otra un vaper. Los tiene amenazados a los nenes. Entre ellos hablan que algo va a pasar”, expresó preocupada.

De acuerdo con el relato de su hija, el alumno confesó a las autoridades escolares que había llevado la pistola para matar a un alumno, con quien “tiene diferencias”, aunque la policía luego, al secuestrar el arma, comprobó que no estaba cargada.

Sigue el miedo en aula

Según reconstruyó el móvil de LN+, las autoridades, ante los gritos de los chicos, activaron el protocolo y lograron contener al alumno.

“Los niños le contaron a la maestra, ella llamó a la directora, la directora entró al salón, le sacó el arma que estaba debajo del asiento del nene, lo llevaron a la dirección y después vino la policía”, conto Mónica.

Asimismo, conjeturó que el arma podría pertenecer a la familia del chico: “Hay un rumor de que su papá es policía”.

Sobre el final de la entrevista, dijo que, tras el incidente, resolvió no llevar a su hija a la escuela.

“La directora dijo que el arma ya se había retirado del establecimiento y podía seguir normalmente las ocho horas y que esto se iba a solucionar. Hay clases, pero nosotras, las madres, decidimos no traer a nuestro hijos al colegio por precaución”.