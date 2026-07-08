Denuncian a alumnos del Pellegrini y Nacional Buenos Aires por vender fotos de sus compañeras “desnudas” hechas con IA

Un grupo de alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (ESCCP), los principales colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quedó involucrado en un caso de presunta violencia digital luego de que trascendiera una denuncia por la creación y circulación de imágenes de compañeras manipuladas con inteligencia artificial (IA) que además habrían sido comercializadas.

En las últimas horas, ambas instituciones emitieron comunicados dirigidos a la comunidad educativa en los que repudiaron los hechos y aseguraron que activaron los protocolos correspondientes. “Hemos recibido inquietudes provenientes de la comunidad sobre la posible existencia de circulación de imágenes de estudiantes del establecimiento", comenzó el texto del CNBA.

“Desde el Colegio abrimos de inmediato canales de escucha y acompañamiento en articulación con diferentes agentes de la comunidad: la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias, para recibir información y ofrecer un espacio de diálogo y contención”, agregó.

Según pudo saber LA NACION por fuentes cercanas al CNBA, ocho alumnos —principalmente de segundo año, de entre 13 y 14 años— fueron señalados como presuntos responsables de la maniobra investigada. Los adolescentes, de acuerdo con información recabada por este medio, habían creado un grupo de WhatsApp en el que compartían carpetas con imágenes de alumnas manipuladas mediante inteligencia artificial o fotografías de contenido íntimo. En la mayoría de los casos, las afectadas eran compañeras de la misma división e, incluso, amigas o exparejas de algunos de los involucrados.

El Colegio Nacional Buenos Aires, uno de los involucrados Ricardo Pristupluk

“Consideramos que cualquier acción de este tipo resulta repudiable y contraria a los valores que promueve esta institución. En este sentido, se tomarán las acciones pedagógicas y reparatorias que correspondan, conforme al reglamento de convivencia y las normativas pertinentes”, sostuvo el Colegio Nacional de Buenos Aires en el comunicado firmado por su rectora, Valeria Bergman.

La difusión del caso generó una fuerte conmoción dentro de la comunidad educativa. Según pudo reconstruir LA NACION, alrededor de 40 estudiantes se movilizaron y realizaron una manifestación el día en que los alumnos señalados concurrieron al establecimiento junto con sus padres.

En tanto, el CNBA informó que dará curso a las presentaciones que se realicen sobre el caso, “derivándolas a las instancias de protección y a los organismos que correspondan”. Sin embargo, y según comentaron a este medio, la escuela no habría tomado mayores medidas además de suspender de forma preventiva a los involucrados.

La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini Camila Súnico Ainchil

En un comunicado difundido por separado, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini hizo referencia a “usos indebidos de medios digitales” e informó que comenzó a recabar información mediante entrevistas con estudiantes y familias. “Ahí se dieron los primeros indicios de la posibilidad de vulneración de imágenes, como así también de ejercer algún tipo de violencia entre estudiantes", indicó la institución.

El equipo de conducción del establecimiento señaló que, frente a esta situación, se dispuso la “implementación de los protocolos vigentes”, sin brindar mayores precisiones. “Dicha activación será trabajada según las presentaciones remitidas, que conllevarían situaciones de violencia digital, de género, uso indebido de imágenes y otras“, detallaron.

Finalmente, la institución remarcó: “El Equipo de Conducción canalizará institucionalmente las presentaciones bajo las normas y protocolos vigentes, derivando en acciones de protección. A su vez, se reforzarán los espacios de conversación con estudiantes y familias de los cursos más afectados, con el objetivo de sensibilizar, concientizar y erradicar este tipo de prácticas”.