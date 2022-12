Desafío de Navidad: cómo hacer un buen regalo, según la psicología

escuchar

NUEVA YORK.– ¿Qué tienen en común unos aros de diamantes, un viejo marco de ventana, una bicicleta morada, una tetera de porcelana, un rompecabezas, una plancha de cabello, una sopa ramen instantánea y una máquina de café expreso? Todos fueron regalos mencionados por las personas que respondieron a una encuesta no muy científica sobre los mejores, y los peores, obsequios que habían recibido.

Si intentaras adivinar qué artículos fueron inmensamente apreciados y cuáles fueron despreciados con vigor, lo más probable es que te equivoques, y por mucho: los aros de diamantes fueron un fracaso rotundo, por ejemplo, pues el autor del regalo no se había dado cuenta de que la persona que lo recibiría –su novia hacía tres años– no tenía las orejas perforadas. Por otro lado, la sopa ramen instantánea fue un éxito porque ese sabor en particular no se vendía en todas partes y la madre del receptor del regalo, que sabía que a su hijo le encantaba esta sopa, logró encontrar un paquete.

Al momento de hacer un regalo, el contexto lo es todo. Aunque los comerciantes, los influencers y las innumerables guías de regalos navideños sugieran lo contrario, el hecho de que un regalo sea el mejor o el peor no depende tanto del costo, el diseño, el estilo, la presentación o la funcionalidad, sino más bien de la capacidad de escuchar, observar y empatizar de quien lo obsequia. Y tal vez de su habilidad para hacer las veces de detective.

“Los regalos son la expresión de un sentimiento”, señaló Bonnie Buchele, psicoanalista de Kansas City, Misuri, que ha escuchado bastantes casos de angustia en torno de los regalos, ya sea por hacerlos o recibirlos. “Así que en la premura de la temporada festiva es buena idea darse un poco de tiempo para pensar: ‘¿Qué quiero decir con este regalo?’”.

Los buenos regalos demuestran que has prestado atención, como el viejo marco de ventana que una estudiante universitaria recibió de su primer novio formal, con una fotografía de su paisaje favorito montada dentro. Los malos regalos te hacen preguntarte si la persona que te lo dio te conoce siquiera, como la tetera de porcelana que una suegra le regaló a su nuera, cuyos gustos eran más modernos de mitad de siglo XX y que ya había aclarado que prefería hervir el té en una taza. Aun peores son los regalos que deslizan una crítica, como la plancha de pelo que otra suegra le regaló a su nuera que siempre llevaba el cabello rizado.

“La gente tiende a caer en la trampa de no priorizar a la persona que va a recibir el regalo”, comentó Julian Givi, profesor adjunto de mercadotecnia en la Escuela de Negocios y Economía John Chambers de la Universidad de Virginia Occidental.

En efecto, las investigaciones de Givi indican que las personas suelen hacer regalos que reflejan sus propios deseos y motivaciones en lugar de considerar las preferencias del receptor. Además, la gente que hace regalos suele enfocarse más en el momento de sorpresa cuando la fuente de chocolate asome del embalaje en vez de pensar si la persona en realidad quiere, usará o siquiera tiene espacio para esa cosa.

Prestar atención

Esto no quiere decir necesariamente que la persona que hizo el regalo sea narcisista o desconsiderada. Es solo que a esa persona no tiene lo que en el ámbito de la psicología se conoce como toma de perspectiva, o ver las cosas desde un punto de vista ajeno. “A las personas se les suele dificultar eso”, comentó Givi. Pero para hacer regalos geniales, necesitás desarrollar la habilidad de salir de tu cabeza y realmente notar las pasiones, preferencias y personalidades de los otros.

Prestá atención a los temas que animan y despiertan el interés de las personas que están en tu lista de regalos. Observá las cosas que tienen en su casa y oficina, lo que visten, los colores que prefieren, lo que capturan en fotos y lo que les gusta comer y beber. Por ejemplo, si les gustan los cocteles exóticos, quizá les divierta tener agitadores de bebidas con luz LED o recibir una clase privada de mixología.

Identificá no solo lo que alegra y vigoriza a las personas, sino también lo que las aqueja o agravia, y pensá en regalos que puedan aliviar esa carga. Si se quejan de que nunca tienen suficiente tiempo libre, descartá los regalos que requieran mucho tiempo como los rompecabezas o libros de 1000 páginas. En cambio, buscá cosas que ahorren tiempo, como una aspiradora robótica o contratar a alguien que repare las cosas que la persona no ha podido arreglar en su casa.

Los regalos sentimentales son por mucho los más significativos. Basta con preguntarle a la mujer de 53 años que se conmovió hasta las lágrimas al recibir una bicicleta morada con un enorme moño de su novio, quien comprendía que la pobreza que ella vivió durante su niñez la había privado de este tipo de placeres divertidos.

Hacer un regalo, sobre todo uno que conlleva un mensaje, puede ser una experiencia vulnerable. “Por eso a algunas personas les estresa hacer regalos, pues sienten que estarán demasiado expuestas al expresar sus emociones y que no lo harán bien”, explicó Buchele. A la gente también le cuesta aceptar regalos, sobre todo si tienen un estilo de apego evitativo o temor a la intimidad. Puede que en un nivel inconsciente resientan que los conozcan tanto, o se sientan indignos o incluso celosos por no haber sido igual de atentos.

La reacción de los receptores dependerá de la confianza que tengan en sí mismos y en su relación con la persona que les hizo el obsequio, según David Goldberg, psicoanalista en Birmingham, Alabama, quien -al igual que Buchele- se encuentra con muchos casos de ansiedad relacionada con los regalos en esta época del año. Agregó: “Un regalo considerado y generoso puede despertar toda clase de miedos, anhelos y deseos conscientes e inconscientes. ¿Qué significa aceptarlo? ¿Ahora le debo algo a esta persona? ¿Qué significa esto para mí en adelante? ¿Debo ser recíproco?”. Con justa razón, hay quienes optan por ser cautelosos con sus regalos y solo compran algo genérico como una vela aromática o una tarjeta, en lugar de correr el riesgo de obsequiar algo muy personal y equivocarse.

Si no sabes qué comprarle a alguien, siempre podés preguntarle. Una pareja usa un documento compartido de Google para llevar un registro de las cosas que quieren recibir del otro; así, la esposa supo que su marido no estaría decepcionado cuando eligió la sofisticada máquina de café expreso que él había anotado en la lista. Aunque esto plantea el interrogante de si cumplir una petición es más un acto de servicio que un regalo. “Yo diría que cualquiera que diga que el elemento sorpresa no es necesario al momento de dar un regalo tal vez tiene un lenguaje distinto del amor”, opinó LeeAnn Renninger, psicóloga social y coautora del libro Surprise: Embrace the Unpredictable and Engineer the Unexpected. Si las sorpresas son importantes para la persona que recibe el regalo, tratá de pedirle una guía más general, en vez de sugerencias específicas.

Quizá la mejor estrategia para hacer regalos es realizar tu propia encuesta no muy científica. Preguntales a tus parientes y amigos sobre los mejores y los peores regalos que han recibido. Así no solo descubrirás qué tipo de regalos de verdad los conmovieron o hirieron: si los escuchás en serio, también vas a comprender mejor sus valores fundamentales, lenguajes del amor y estilos de apego. Estas conversaciones pueden ayudar a profundizar tus relaciones, lo cual es un regalo en sí mismo.

Por Kate Murphy

The New York Times

