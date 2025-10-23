Desapareció una joven de 15 años en Laferrere y su madre señala a un novio 8 años mayor que ella

Desde el lunes se desconoce el paradero de Alma Milagros Malagreca, una adolescente de 15 años oriunda de Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza. Ese día ingresó al colegio por la mañana, pero cuando su madre, Zaira, fue a buscarla, ya no estaba. La familia apunta a un joven de 23 años, señalado como su novio, a quien responsabilizan por la desaparición.

Alma vestía pantalón negro, remera blanca y llevaba una mochila de Boca Juniors. “No sabemos nada. Nos avisaron anoche que hicieron un allanamiento en la casa de Matías y llamaron a declarar a la madre”, indicó Zaira en diálogo con LN+.

La madre de la adolescente dijo que el vínculo de su hija con el joven de 23 años es “rebelde” ya que se escaparon juntos por varias horas en otras ocasiones. “Se conocieron en una plaza jugando vóley. Él es un pibe de calle, mi hija no. Lo conoció a este chico y según ella se enamoró. Nosotros como padres no estamos de acuerdo porque él es mayor y ella es una nena. No tenemos buena imagen de este chico y de sus familiares, no es un buen pibe para que esté con ella. Se lo quisimos advertir pero no quiso entender. Ahí empezaron todos los problemas”, describió.

Alma Milagros Malagreca tiene 15 años, desapareció el 20/10/25 en Gregorio de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Se hizo la denuncia. Por favor compartir y avisar #Urgente a la policía local, o al ☎️911 #Laferrere #LaMatanza #BuenosAires pic.twitter.com/haeLrELQ2g — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) October 23, 2025

La mujer aseguró que Alma entró a la escuela y que cuando la fue a buscar al horario de salida ya se había ido. “La madre de Matías me dijo que salió a las 12 [del lunes]. Y ahí dije: ‘Se fue con él’”, detalló Zaira y agregó: “Con la Policía salimos a hacer recorridos. Ya fuimos donde los encontramos la última vez, pero no estaban. Yo le había sacado el celular, así que no tiene. No tengo rastro de ella”.

La noche del miércoles, vecinos y familiares de Alma se concentraron en el centro de Laferrere para visibilizar su búsqueda y reclamar a la Policía que intensifique las tareas para dar con su paradero.