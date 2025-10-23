Hay alertas por tormenta y viento zonda para este jueves 23 de octubre: las provincias afectadas

Tras una jornada inestable, con algunas lloviznas en la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este jueves habrá 11 provincias afectadas por alertas por tormentas y viento zonda. Lo que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

El aviso de nivel naranja por tormenta rige para el sur de Córdoba, donde se esperan tormentas fuertes o localmente severas acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

La alerta amarilla por tormenta alcanza a San Luis, el noreste de Mendoza, La Pampa, el sur de Santa Fe, el centro y este de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, Chaco, Formosa, el este de Salta y el norte de Santiago del Estero. En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes, ráfagas que podrían llegar a los 90 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y posible caída de granizo. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse en forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este jueves 23 de octubre SMN

En tanto, la alerta amarilla por viento zonda se extiende al sur de Mendoza. El fenómeno se caracterizará por vientos con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora. El viento zonda puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda para las zonas bajo alerta naranja por tormenta permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; no circular por calles inundadas o afectadas; y, si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo. También aconseja cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de ingreso de agua en la vivienda y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para las áreas bajo alerta amarilla por viento zonda, se sugiere asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse alejado de árboles por el riesgo de caída de ramas, no estacionar vehículos bajo árboles, mantener las viviendas cerradas de forma hermética y comunicarse con los organismos locales en caso de emergencia.

El clima en el AMBA

Para la ciudad de Buenos Aires, la temperatura máxima será de 30°C y la mínima de 19°C. Estará mayormente nublado durante toda la jornada, y por la mañana habrá hasta un 10% de probabilidad de precipitación. En el conurbano bonaerense se espera una máxima de 28°C y una mínima de 17°C.

En CABA se espero un jueves mayormente nublado y un viernes cargado de precipitaciones SMN

En tanto, la provincia de Buenos Aires también permanecerá mayormente nublada todo el día, con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora desde el mediodía hasta la noche. Para el viernes se prevé un descenso de la temperatura y lluvias durante toda la jornada. La máxima en este distrito será de 28°C y la mínima de 17°C.

En el resto del país, las temperaturas estarán distribuidas de la siguiente manera: en Córdoba se espera una máxima de 34°C y una mínima de 18°C; en Tucumán una máxima de 33°C y una mínima de 20°C; en Santa Fe una máxima de 33°C y una mínima de 20°C; en Entre Ríos una máxima de 32°C y una mínima de 18°C; en Jujuy una máxima de 28°C y una mínima de 16°C; en Salta una máxima de 28°C y una mínima de 16°C; en Misiones una máxima de 29°C y una mínima de 18°C; en La Rioja una máxima de 33°C y una mínima de 20°C; y en Santiago del Estero una máxima de 36°C y una mínima de 21°C.

También se prevé una máxima de 30°C y una mínima de 15°C en San Luis; de 33°C y 16°C en San Juan; de 29°C y 15°C en Mendoza; de 23°C y 11°C en Río Negro; de 21°C y 11°C en Chubut; y de 12°C y 2°C en Santa Cruz.