Desde el sábado, cierra por 50 días un ramal ferroviario de la línea Mitre

Desde este sábado 10 de enero y hasta el 28 de febrero, el servicio del ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre ambas cabeceras y Belgrano R sin llegar a Retiro.

Sucede que van a ejecutarse simultáneamente dos obras. Por un lado, renovarán las vías del ramal Tigre. Por otro, se modernizará el sistema de señalamiento en la terminal de Retiro, lo que impactará en las otras dos trazas. Buscarán en este período terminar con la renovación de la línea, que ya comenzó hace tiempo.

“Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio”, justificaron desde Trenes Argentinos. Y señalaron que, si estas obras se realizaran en períodos parciales, los plazos se extenderían hasta tres veces más, provocando más trastornos para los usuarios. Los pasajeros podrán consultar las alternativas de viaje en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_lm_final.pdf

El estado de los ramales del Mitre durante el verano Trenes Argentinos

Durante la interrupción del ramal a Tigre se realizarán las siguientes tareas: renovación de vías desde el bajo nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco. También, el cuadro de la estación Vicente López y de los puentes Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Dorrego.

Los trabajos incluyen la renovación del sistema de tercer riel y la desconexión y conexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas se realizarán tareas de terminación y liberación de tensiones para elevar la velocidad del servicio, se informó.

Las obras están enmarcadas en la emergencia ferroviaria decretada por el gobierno nacional y son ejecutadas por Trenes Argentinos. Contemplan la renovación total de 40 kilómetros de vía, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Renovarán los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad Nicolás Suárez

“La renovación integral de las vías en el ramal Tigre es de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles poseen más de 40 años de antigüedad, se encuentran muy deteriorados”, comunicó la empresa.

Gracias a los trabajos nocturnos y los cortes durante fines de semana largo ya avanzaron en la colocación de 20 kilómetros de vías nuevas, el recambio de vías en 10 cuadros de estación, la intervención de 14 pasos a nivel y mejoras en 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Explicaron que, debido a la magnitud de las tareas, la topografía de la zona y la dificultad en los accesos, las tareas restantes no pueden realizarse durante la noche y requieren un período prolongado para su ejecución. Es por eso que decidieron avanzar con los trabajos durante el verano, cuando disminuye la cantidad de pasajeros por las vacaciones.

Según precisaron, mientras en noviembre y diciembre la cantidad de usuarios asciende a un promedio de 33.000 diarios, en enero y febrero no superan los 25.200, lo que representa un 25% menos de personas afectadas en comparación con otros momentos del año.

Trabajos en la línea de trenes Mitre

La línea Mitre es una de las más utilizadas del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El ramal Tigre atraviesa las estaciones Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá y Tigre, además de Núñez y Belgrano.

Hasta el momento se han renovado integralmente 20 kilómetros de vías en el ramal. Durante esta afectación, se intervendrán 7700 metros en sectores poco accesibles, por lo que se podrá avanzar, en solo 50 días, casi la mitad de lo ejecutado durante los últimos diez meses de obra.

Retiro

En el caso de Retiro, se trata de la etapa final de la obra: la desinstalación del viejo sistema de señales y la puesta en marcha del nuevo con sus respectivas pruebas necesarias.

Para renovar la señalización, que tiene más de 100 años de antigüedad, es necesario cortar por completo la energía en la zona, retirar los equipos actuales e instalar la infraestructura moderna y automatizada que permitirá una operación más segura. En ese período y por cuestiones de seguridad, no podrán circular formaciones eléctricas.

En Retiro modernizarán el sistema de señalamiento Nicolás Suárez

Durante las primeras tres semanas se desinstalará el sistema existente y se colocarán nuevos equipos: 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía.

Deberán además realizar las pruebas dinámicas que permitan corroborar su funcionamiento de acuerdo con los estándares de seguridad operacional necesarios, procesos que requieren un lapso prolongado de interrupción del servicio. Por ello, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre no podrán ingresar a la cabecera porteña y su servicio estará limitado hasta Belgrano R. Una vez finalizadas las instalaciones mencionadas, deberán capacitar a todo el personal de señalamiento.