Día de la Primavera gris e inestable: el pronóstico del tiempo para este domingo 21 de septiembre

La jornada amanecerá inestable pero al cabo de las horas el clima mejorará; se prevé un ambiente un poco más fresco con una mínima de 11 y máxima de 17
- 1 minuto de lectura'
El típico picnic de los estudiantes deberá aplazarse un año más. La primavera arranca gris, nublada y ventosa tras dos días de lluvias y tormentas .
La jornada amanecerá inestable pero al cabo de las horas el clima mejorará. El pronóstico prevé un ambiente un poco más fresco con una mínima de 11 y máxima de 17.
Aunque menos inestable, la tarde podría presentar lloviznas y lluvias débiles, conservando la frondosa nubosidad y el viento fuerte desde el sur con máxima de 17ºC. Algunos modelos ponen a salvo de precipitaciones gran parte del domingo.
Como seguirá la semana
La primavera debutará con varios amaneceres con mínima de 10ºC, aunque recuperándose por la tarde, lo que configurará una semana con mucha amplitud térmica. La noche del lunes mostraría un reingreso de aire frío que podría promover algunas lloviznas.
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Fentanilo contaminado: la titular de la Anmat amplió su declaración ante la Justicia
- 2
El Gobierno porteño presentó una nueva escuela bilingüe para 400 alumnos
- 3
Cómo tener un estómago sano: estrategias para evitar los alimentos prohibidos
- 4
Alerta por tormentas y vientos fuertes para este sábado 20 de septiembre: las provincias afectadas