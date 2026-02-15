Efemérides del 15 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este domingo incluyen el Día Nacional de los Glaciares, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
- 2 minutos de lectura'
Las efemérides del 15 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Nacional de los Glaciares.
La celebración conmemora la expedición en la que Francisco Pascasio Moreno (más conocido como el Perito Moreno por su rol como representante de la Argentina en el diferendo de límites con Chile) llegó por primera vez al Lago Argentino, al que bautizó de esta forma, y estuvo cerca del glaciar que hoy lleva su nombre.
Estas enormes estructuras naturales de hielo, que sirven como reserva de agua dulce y cuya belleza es uno de los principales atractivos de la Patagonia, se generaron hace milenios. Hoy se celebran con el objetivo de concientizar sobre el impacto del calentamiento global en su derretimiento y fragmentación.
- 1564 – Nace el matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei.
- 1811 – Nace el político, periodista y docente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Fue presidente del país entre 1868 y 1874.
- 1848 – Nace el escritor, crítico literario y bibliotecario argentino Paul Groussac.
- 1935 – Nace la periodista y locutora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú.
- 1945 – Nace el cineasta argentino Mario Sabato.
- 1953 – Nace el abogado y diplomático argentino Rafael Bielsa. Es el actual embajador argentino en Chile.
- 1954 – Nace el dibujante y escritor estadounidense Matt Groening, creador de Los Simpson.
- 1955 – Nace el actor estadounidense Christopher McDonald.
- 1965 – Muere el músico y cantante estadounidense Nat King Cole.
- 1968 – Nace la cantante, actriz, modelo y empresaria mexicana Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, más conocida como Gloria Trevi.
- 1981 – Muere el músico estadounidense Mike Bloomfield.
- 1983 – Nace la actriz argentina Agustina Cherri.
- 1999 – Muere asesinado el rapero estadounidense Lamont Coleman, más conocido como Big L.
- 2023 - Muere la actriz Raquel Welch.
- Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
- Se celebra el Día Nacional de los Glaciares
- Se celebra en la Argentina el Día del Redactor Publicitario.
- Se celebra el Día Mundial del Síndrome de Angelman.
- Se celebra el Día Mundial del Hipopótamo.
