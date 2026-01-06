Día de Reyes Magos: por qué se celebra hoy

El Día de Reyes Magos se celebra el 6 de enero de cada año, una festividad cristiana que conmemora un acontecimiento fundamental en la historia de la humanidad. Se trata de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Belén, para conocer al Niño Jesús a días de su nacimiento. Es un símbolo de fe que representa la epifanía que vivió este grupo acerca del arribo del Rey de Reyes, a quien proclamaron como profeta.

Durante este día, niños y adultos se reúnen a celebrar, compartir ciertas tradiciones y regalos. Sin embargo, no se trata de un feriado nacional, como es el caso de otras celebraciones cristianas como Navidad o Semana Santa.

La costumbre del Día de Reyes Magos es que los niños dejen sus zapatos a la noche para que ellos les dejen regalos Gemini

¿Por qué se celebra hoy el Día de Reyes Magos?

Para comprender la historia de los Reyes Magos, es necesario conocer su contexto. Se trata de tres hombres sabios que eran capaces de interpretar el cielo y las estrellas. Melchor provenía de Europa, mientras que Gaspar era de Asia y Baltasar de África. Cuando se encontraban en el Oriente, el trío experimentó una singular epifanía: una manifestación del Espíritu Santo.

El mensaje era claro, el Rey de Reyes había llegado al mundo, por lo que sin dudarlo adoptaron esta idea como una voluntad de Dios y decidieron emprender un viaje en su búsqueda. Guiados por la Estrella de Belén, viajaron a Judea para solicitar asistencia al Rey Herodes.

El trío manifestó al monarca que el Rey de Reyes estaba por nacer, pero el soberano no tomó la noticia de buena manera. Tras sentir su poder amenazado, ordenó a los Reyes Magos averiguar el paradero del niño. El grupo continuó su travesía guiados por la estrella, hasta llegar a Belén. Allí se encontraron con la Virgen María y José, quienes sostenían en sus brazos al Niño Jesús.

Los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén para encontrar al Niño Jesús (Pixabay)

En el Evangelio de San Mateo se expresa: “La estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el Niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al Niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron; después, abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”.

Estas eran diferentes ofrendas para recién nacido, que contaban con un valor simbólico: el oro representaba el reconocimiento a los reyes, el incienso se encuentra relacionado con la vida divina y la mirra se asocia con el padecimiento, un mensaje que resultaría premonitorio de la vida del Mesías.

El Día de Reyes Magos en la actualidad

Fue durante la Edad Media cuando esta festividad tomó mayor reconocimiento, con el surgimiento de Cristo en los pueblos no judíos, los cuales fueron representados simbólicamente por los Reyes Magos. En la actualidad, el Día de Reyes Magos se mantiene como una celebración familiar ligada a la fe cristiana.

Cómo se festeja el Día de Reyes Magos en la actualidad (Fuente: Pexels)

Durante la noche del 5 de enero, los niños dejan sus zapatos junto a agua y pasto para los camellos. Este gesto es una ofrenda para el trío, como también una invitación a dejar regalos. Una de las comidas más populares de esta fecha es la tradicional rosca de Reyes, un tipo pan dulce circular que se comparte en comunidad.