Qué líneas de colectivos se sumarían al paro de la UTA este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que, a partir de la medianoche de este jueves 9 de abril, hará una retención de tareas como medida de fuerza en rechazo a la falta de pago de salarios de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta decisión impactará en la baja circulación de colectivos en el AMBA, que ya se había reflejado tras la suba del costo del gasoil.

La entidad gremial indicó por medio de un comunicado que la decisión alcanzará a las líneas cuyas empresas no hayan cancelado “la totalidad de los haberes”. “Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas”, manifestó la UTA.

En un principio, las líneas de colectivos del AMBA que se adherirían a la medida de fuerza son: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La UTA anunció una retención de tareas para este jueves Nicolás Suárez

Por su parte, la empresa Dota señaló a LA NACION que le pagó a sus empleados los sueldos correspondientes a marzo y trabajará con normalidad este jueves.

La medida de fuerza convocada por la UTA se da en el marco de otro reclamo que afectó a la circulación en el AMBA: durante este martes y miércoles se produjo una reducción del 20% en la frecuencia del servicio de transporte público a modo de protesta por el aumento del gasoil, que registró una suba del 25% desde la segunda quincena de marzo.

Desde Dota anunciaron que este jueves operarán con normalidad Nicolás Suárez

Actualmente, las empresas pagan el litro de gasoil a más de $2100, un valor que dista de los $1744 contemplados en las planillas oficiales de las Secretarías de Transporte de Nación, Ciudad y Provincia. Esta brecha financiera desestabiliza al sector, donde el combustible representa el 20% de la estructura de costos.

De esta manera, se reflejó una caída sostenida del uso del servicio y el transporte público perdió un 12% de sus pasajeros en el último año, lo que equivale a 1,1 millón de usuarios menos por día. En tanto, el desplome resulta más profundo en el largo plazo: el caudal de pasajeros actuales representa apenas dos tercios de los niveles registrados hace 10 años.

Daniel Tenisi, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), confirmó que el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó una baja en su frecuencia y sostuvo: “Nosotros estamos para llevar gente, no para no llevar gente; le pedimos disculpas al pasajero, pero si no, el Gobierno no nos recibe. No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque no tenemos dinero para pagar el combustible“.