Por qué se celebra el Día Internacional del 3D

El Día Internacional del cine 3D se conmemora cada 3 de diciembre, con el objetivo de celebrar esta tecnología que transformó la manera de realizar películas y la experiencia del espectador. Se trata de una herramienta capaz de brindar profundidad y otorgar una sensación similar a la de la vida cotidiana, al recrear personajes, paisajes y objetos con distancias que se asemejan a la realidad.

¿Por qué se celebra hoy?

No existen registros oficiales acerca del origen de esta jornada. Sin embargo, algunas teorías sugieren que la elección del 3 de diciembre responde a una coincidencia simbólica: la relación entre el término “3D” y la fecha “3-D”, el día 3 de diciembre.

El término 3D refiere a un objeto, figura o espacio que posea altura, anchura y profundidad. Esto permite a cada persona interpretar la distancia y la relación de espacio entre distintos elementos. De esta manera, se intenta reproducir la forma en que los seres humanos contemplan el mundo real.

Las mejores películas 3D

En las últimas décadas, muchas producciones cinematográficas aprovecharon el avance tecnológico y adoptaron herramientas del 3D para complementar la experiencia de sus películas.

Estos largometrajes se convirtieron en referentes del género por su innovación técnica, su impacto estético y la manera en que utilizaron la tercera dimensión para sorprender al espectador. A continuación, algunas de las películas referentes del 3D:

Avatar

Dirigida por James Cameron en 2009, fue sin dudas un fenómeno por la innovación, impacto visual y originalidad. Gracias a su éxito, obtuvo tres premios Oscar en las categorías de dirección de arte, fotografía y efectos visuales. Su producción contó con la presencia de cámaras especialmente diseñadas para filmar en 3D, lo que otorgó a esta pieza una profundidad inédita.

Gravedad

Estrenada en octubre de 2013 y dirigida por Alfonso Cuarón, fue protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Se trata de una producción ambientada en el espacio, con un uso inteligente del 3D para sorprender a la audiencia y brindar una sensación de proximidad con sus elementos. Fue galardonada con siete premios Oscar, incluidos dirección y efectos visuales.

Life of Pi

La película de 2012 fue dirigida por Ang Lee, recordada por su estética peculiar simbología y sentido poético. La dinámica entre el protagonista y el tigre se transforma con el uso del 3D, que ayuda al espectador a transportarse a la escena. Su recepción fue positiva y obtuvo cuatro premios Oscar, entre ellos mejor dirección y mejores efectos visuales.

Hugo

Martin Scorsese estrenó esta película en noviembre de 2011, con un uso novedoso del 3D. Trata sobre las aventuras de un niño que debe resolver pistas para develar un gran secreto. Con un espíritu soñador, obtuvo cinco premios Oscar por las categorías de fotografía, efectos visuales y producción.

Cómo entrenar a tu dragón

La película de animación fue estrenada en 2012, con la dirección de Chris Sanders y Dean DeBlois. El largometraje de DreamWorks ganó reconocimiento por utilizar el 3D como herramienta para aumentar la inmersión en escenas aéreas. Recibió nominaciones al Oscar por mejor animación y mejor banda sonora.