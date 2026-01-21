Dietas sin gluten: por qué no sirven para bajar de peso y los riesgos de su implementación, según una nutricionista

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
La grieta entre quienes prefieren productos convencionales y los que eligen solamente los que llevan la inscripción ‘sin TACC’ es cada vez más grande. En ambos casos, el mayor riesgo es la desinformación. Para despejar las dudas sobre si conviene o no implementar una dieta sin gluten, la nutricionista Luciana Valenti tuvo un intercambio con LN+.
“Las dietas sin gluten no sirven para perder peso”, aseguró Valenti. “Son dietas que se van poniendo de moda y que solo benefician a las personas con enfermedad celíaca”, agregó.
“También les puede servir a aquellos que tienen una sensibilidad puntual al gluten no celíaco o a las personas que tienen alergia al trigo”, expresó la nutricionista. “Esa es toda la masa crítica que debería llevar una dieta estricta y libre de TACC”, aseveró.
Para ahondar en su argumento, la profesional se refirió a lo que pasa en otros rincones del mundo. “Ninguna guía internacional dice que comer sin TACC ayuda a bajar de peso, al contrario, trae algunos riesgos. En otras palabras, todo esto es sarasa", remató Valenti.
Los principales riesgos
Consultada sobre las contraindicaciones de implementar una dieta sin gluten, Valenti respondió: “Las principales carencias nutricionales están vinculadas a los faltantes de vitaminas del complejo B y el déficit de hierro. Hasta puede ser necesario consumir suplementos”.
En palabras de la experta, “cuando hacemos este tipo de dietas por nuestra cuenta, elegimos mal. Porque reemplazamos el TACC con ultraprocesados. O con alimentos que contienen más grasa y más azúcar. Entonces, en lugar de bajar de peso, engordamos“.
Otro elemento que destacó Valenti en su intercambio con LN+, fue la ecuación calidad-cantidad.
“Como suele ocurrir en estos casos donde se discute la forma de alimentarnos, el problema radica en cuánto comemos y cuántas veces lo hacemos”, analizó e insistió: “La población general no debería comer sin TACC, salvo que exista una indicación específica”.
¿Qué es el gluten?
Según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, el gluten es una proteína presente en las semillas de cereales como el trigo, la cebada, el centeno y también en algunas variedades de avena.
Explicado básicamente, esta proteína es la responsable de la elasticidad de la masa de harina, y le aporta no solo consistencia, sino también suavidad a los panes y otros productos horneados.
A diferencia de lo que muchas veces se cree, el gluten no representa un riesgo para la salud de la mayoría de las personas. Sin embargo, quienes padecen enfermedad celíaca, y no pueden tolerarlo, deben eliminarlo completamente para evitar reacciones perjudiciales.
También hay personas que, aunque no sean celíacas, pueden presentar sensibilidad al gluten o tener alguna alergia, lo que puede provocar molestias digestivas.
