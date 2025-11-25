Dónde queda el nuevo shopping de Mar del Plata

La construcción del complejo comercial Bendu entró esta semana en su etapa final de obra sobre la costa atlántica. Los desarrolladores del proyecto confirmaron la apertura para mediados de diciembre en el predio que conecta la traza urbana con la terminal marítima. La iniciativa busca modificar la fisonomía del sector sur mediante una propuesta que integra superficie de compras, gastronomía y espectáculos masivos bajo una arquitectura de aspecto metálico.

Dónde queda Bendu, el nuevo shopping de Mar del Plata

El emprendimiento se sitúa sobre el terreno denominado durante más de cincuenta años como La Manzana de los Circos. Este espacio marca el límite jurisdiccional entre el ejido urbano y el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. El edificio se extiende por casi 300 metros de forma paralela a la Avenida de los Trabajadores, justo frente a las instalaciones del Club Náutico y en la intersección con la Avenida Juan B. Justo.

La localización estratégica del predio busca eliminar la barrera física que existía entre la ciudad y su puerto. El diseño del complejo actúa como un nexo definitivo entre ambas jurisdicciones. La zona experimentó cambios en la circulación vehicular para adaptarse a la nueva dinámica, con modificaciones en los ritmos de los semáforos y accesos diferenciados sobre la avenida costanera.

Cuándo abre sus puertas y qué servicios ofrece

La inauguración oficial de la primera etapa tendrá lugar este sábado 13 de diciembre. Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón, ratificó la fecha. El multiespacio abarca una superficie total de 35.000 metros cuadrados y contará con cerca de 60 locales comerciales en funcionamiento. La estructura alberga la segunda sucursal de la cadena de supermercados Coto en la localidad balnearia, equipada con góndolas, heladeras y tecnología de cobro ya instaladas.

El proyecto dispone de 700 cocheras para visitantes y una docena de locales adicionales que abrirán junto al supermercado. El mall central concentrará marcas de indumentaria, agencias de viajes, concesionarias de automóviles y consultorios médicos. Juan Pablo Reverter, CEO de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, indicó que un estudio de mercado previo definió las necesidades comerciales de los residentes.

El extremo del predio que da a la Avenida Juan B. Justo presenta un arena a cielo abierto con capacidad para 5000 espectadores. La grilla de espectáculos para la temporada estival incluye presentaciones de El Plan de la Mariposa el 23 de enero y Ciro y los Persas al día siguiente.

La programación continúa con La Delio Valdez y La Konga el 25 de enero, para cerrar con Divididos el 6 de febrero. Este espacio ofrecerá también actividades culturales gratuitas antes de su debut masivo.

Cómo continuará la expansión del proyecto

La habilitación de los espacios se realizará de manera escalonada tras la apertura de diciembre. El sector gastronómico y el paseo perimetral estarán operativos para Semana Santa. La zona de entretenimientos, que incluye un carrusel vidriado y un tobogán presentado como el más alto de Mar del Plata, se estrenará en las vacaciones de invierno. El complejo contará también con una plaza seca de acceso libre destinada a la recreación al aire libre.

El diseño arquitectónico pertenece al estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas. Jerónimo Mariani destacó la intención de acompañar los desniveles del terreno con una estética portuaria. El edificio presenta grandes ventanales que funcionan como vidrieras y un hall central de doble altura que los arquitectos comparan con la terminal de un aeropuerto por su luminosidad y dimensiones.

