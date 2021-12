Dónde realizarse un hisopado gratuito en CABA en 25 de diciembre

El aumento de casos de Covid-19 de las últimas semanas en la Argentina en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular disparó los pedidos de turnos para realizarse un hisopado, así como las larguísimas filas para realizar el test. Después de los festejos de Navidad, y sus reuniones sociales satelitales, muchos desean están seguros antes de encarar la última semana del año y la despedida de 2022.

El ministerio de Salud porteño dispone de distintas opciones para las personas que quieran realizarse un hisopado, con y sin turno anticipado, que varían también dependiendo si tienen o no síntomas de la enfermedad. A su vez, la capital también tiene salas especializadas para realizar testeos en menores de edad, que deben concurrir acompañados de sus padres al establecimiento.

De todas formas, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que no tengan síntomas pero sean contacto estrecho de un caso positivo a que no concurran inmediatamente a realizarse un testeo. En cambio, el ministerio propone que se aíslen por 10 días, realizando el testeo a la 7ma jornada después del encuentro con la persona que haya cursado la enfermedad, ya que antes de eso el Covid-19 podría no ser detectable en las fosas nasales y producir un falso negativo como resultado del test.

Dónde realizarse un test de Covid-19 sin síntomas en CABA

Las personas que no tengan síntomas pero quieran saber si son portadores del virus pueden sacar un turno con poca anticipación para realizarse un hisopado en alguno de los centros de testeo disponibles abiertos de 8 a 20 horas en la Ciudad de Buenos Aires, accediendo al portal oficial del Gobierno porteño.

En caso de querer realizar el testeo sin turno, el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dispuso de 23 centros del operativo DetectAR distribuidos por el territorio de la ciudad para que las personas puedan hacerse el test. Aunque no se encuentran en todos los barrios porteños, esta es la única manera de acceder al testeo sin turno, ya que desde principios de noviembre, las autoridades porteñas quitaron de circulación 13 de las 15 Unidades Móviles de Testeo que rotaban por las comunas de la ciudad.

Dónde están los centros del Operativo Detectar

Barracas

Lugar: Casa de la Cultura (Barrio 21.24/Zavaleta)

Dirección: Av. Gral. Iriarte 3500

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Belgrano

Lugar: Nueva Comunidad Israelita

Dirección: Arcos 2319

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

Boca

Lugar: Biblioteca Joaquín V. González

Dirección: Suarez 408

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Centro Comunitario (Barrio Rodrigo Bueno)

Dirección: Av. España 1800

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9:00 a 14.30 hs

Boedo

Lugar: Biblioteca Miguel Cané

Dirección: Carlos Calvo 4319

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Caballito

Lugar: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur

Dirección: Av. Díaz Vélez 4821

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Flores

Lugar: Dirección de Higiene Urbana

Dirección: Tandil 2630

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Barrio Ricciardelli)

Dirección: Av. Varela 2680

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9:00 a 14:30 hs.

Mataderos

Lugar: Polideportivo Dorrego (Barrio 15 y alrededores)

Dirección: Av. Lisandro De La Torre Y Monte

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Centro Cultural Tradicionalista “El Fortín de Celia Rocha”

Dirección: Chascomús 5240

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Monserrat

Lugar: Casa del Virrey Liniers

Dirección: Venezuela 469

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

Monte Castro

Lugar: Estadio Islas Malvinas

Dirección: Mercedes 1951

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Palermo

Lugar: Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús

Dirección: Gascón 1365

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Parque Patricios

Lugar: Asoc. Pro Fom Edilicio Parroquia San Antonio

Dirección: Atuel 245

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Paternal

Lugar: CeSAC 22

Dirección: Fragata Pres. Sarmiento 2152

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Retiro

Lugar: Biblioteca Ricardo Güiraldes

Dirección: Talcahuano 1261

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Portal de la SISU

Dirección: Portal Walsh Y Gendarmería Nacional (barrio 31)

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Saavedra

Lugar: Parque Sarmiento

Dirección: Andonaegui 3851

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

San Cristóbal

Lugar: Polideportivo Martín Fierro

Dirección: Oruro 1310

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Centro de Día Nro. 7 - El Amanecer

Dirección: Combate De Los Pozos 1260 (combate De Los Pozos Y Cochabamba - Bajo Autopista)

Horarios: Atención de Lunes a Lunes 9.00hs a 14.30hs.

Villa Lugano

Lugar: CESAC Nro. 7 (Barrio Piedrabuena y alrededores)

Dirección: Goleta Santa Cruz 6803

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9:00 a 14:30 hs.

Lugar: CeSAC 3

Dirección: Soldado De La Frontera 5144

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Villa Soldati

Lugar: Barrio Papa Francisco Manzana 120 Locales PB (Barrio 20)

Dirección: Av. Escalada Y Fernández De La Cruz

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Lugar: Club Sacachispas

Dirección: José Barros Pazos 3702

Horarios: Atención de Lunes a Viernes 9.00hs a 14.30hs.

Dónde realizarse un test de Covid-19 con síntomas en CABA

Los adultos o los padres de niños que tengan alguno de los síntomas del Covid-19 pueden acercarse en las Unidades Febriles de Urgencia que funcionan en distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. No es necesario realizar un turno previo, y las UFU funcionan de 8 y 20 hs.

Para saber si es necesario acudir a realizarse el test, los síntomas compatibles con el nuevo coronavirus son: fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato, y de manera menos habitual dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores, diarrea, erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o los pies, ojos rojos o irritados.

La Unidad Febril de Urgencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez solo atiende niños y adolescentes de 0 a 18 años, a sus padres o tutores

En el caso de las sala del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el Gobierno de la Ciudad recuerda que la Unidad Febril es exclusivamente para personas de 0 a 18 años. Si podrán realizarse un hisopado allí los tutores o padres que se acerquen con niños, niñas y adolescentes, pero no serán testeados adultos que se acerquen de forma aislada.

Dónde están ubicadas las Unidades Febriles de Urgencia

Personas menores de 6 años

Hosp. General de Agudos Dr. C. Durand (atención todos los días de 8 a 20h) - Diaz velez av. 5044

(atención todos los días de 8 a 20h) - Diaz velez av. 5044 Hosp. General de Niños P. De Elizalde (atención todos los días de 8 a 20h) - Montes de oca, manuel av. 40

(atención todos los días de 8 a 20h) - Montes de oca, manuel av. 40 Hosp. General de Niños R. Gutierrez (atención todos los días de 8 a 20h) - Gallo 1330 (Sólo para personas de 0 a 18 años)

(atención todos los días de 8 a 20h) - Gallo 1330 (Sólo para personas de 0 a 18 años) Hosp. General de Agudos J. M. Ramos Mejia (atención todos los días de 8 a 20h) - Urquiza, gral. 609

Personas mayores de 6 años