Dormir a más de 340 metros de altura: dónde queda y cuánto cuesta el exclusivo hotel para pasar la noche suspendido

Los encargados de la firma OVO Patagonia inauguraron en diciembre de 2024 un complejo de cuatro cápsulas de acero y policarbonato en una ladera vertical frente al monte Fitz Roy. El emprendimiento, situado en la provincia de Santa Cruz, brinda un alojamiento de lujo a 340 metros de altura mediante el uso de anclajes metálicos de alta resistencia en la roca.

Ubicación del complejo y precios de estadía

La infraestructura se encuentra a 12 kilómetros hacia el norte de la villa de El Chaltén en los terrenos de la Estancia La Bonanza. Los viajeros cruzan el río Eléctrico para iniciar la travesía hacia el cañadón de Las Vizcachas. Los montos para acceder a la experiencia presentan variaciones según el sitio de reserva utilizado por el cliente.

El portal Trip.com publica la tarifa base en $2.304.869 por noche. La plataforma Booking.com comercializa la estadía en $2.817,062 con conexión a la red y desayuno. El sitio Despegar ofrece el servicio por $3,104,153 con facilidades de pago en cuotas fijas.

Seguridad y resistencia estructural de las cápsulas

Cada unidad de descanso registra un peso de dos toneladas y media por su composición de acero galvanizado. El equipo de construcción fijó los módulos a la pared vertical con nueve pernos de 80 centímetros de profundidad. El sistema incluye un anclaje líquido especial dentro de las fisuras de la piedra.

Emiliano Marcos coordina la gestión de riesgos en altura para minimizar la posibilidad de accidentes. El diseño de tensión flexible permite que la estructura absorba los impactos del viento de forma segura. La resistencia nominal de las piezas alcanza ráfagas de 300 kilómetros por hora. El complejo detiene sus operaciones cuando el aire supera los 100 kilómetros por hora.

OVO PATAGONICO - LEANDRO VESCO

El ascenso técnico

El ingreso a los dormitorios transparentes demanda un esfuerzo físico notable a los aventureros. Los visitantes transitan por una serie de peldaños metálicos sin barandas sobre el abismo del cañadón. El personal de la estancia provee arneses pélvicos y líneas de vida con certificación internacional a cada integrante del grupo.

El trayecto atraviesa zonas de bosque espeso y húmedo antes del tramo de escalada técnica. Los especialistas entregan cascos de material reciclado a los turistas para iniciar la subida por la pared de roca. Una mujer de 70 años completó el ascenso con éxito en una de las expediciones recientes.

La experiencia Ovo Patagonia

Confort interno y servicio gastronómico

El interior de cada habitáculo presenta una división funcional en tres niveles diferenciados. El nivel superior aloja una cama doble con vista panorámica hacia el cordón montañoso. La planta intermedia contiene un espacio de descanso con sillones y un baño de tipo seco con provisión de agua. La base de la estructura cuenta con una red de alta resistencia para la observación directa del valle inferior.

La gastronomía regional forma parte del servicio nocturno con platos calientes elaborados por guías de montaña. El menú contempla empanadas de carne y guiso de lentejas junto con una porción de chocotorta para el postre. La barra ofrece el trago Ovo Mule que utiliza jugo de calafate y hierbas locales.

