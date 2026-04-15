Dos camiones chocaron de frente en Chaco y murió uno de los conductores

Dos camiones de gran porte chocaron este miércoles en la Ruta Provincial 4 de Chaco, a la altura de la localidad de Villa Berthet, y uno de los conductores murió producto de la colisión.

El siniestro vial tuvo lugar pasadas las 7 en la zona de Cardonal Norte, donde los camiones, que transportaban alimentos balanceados, chocaron de frente.

Según el reporte del diario local Norte, el impacto provocó un incendio y uno de los conductores no pudo salir de la cabina. El otro chofer, por su parte, resultó herido y trasladado al hospital local para recibir atención médica.

El choque en la Ruta Provincial 4. Gentileza Diario Norte

También intervino un tercer camión, conducido por un hombre procedente de Formosa y que terminó atascado a un costado de la ruta al esquivar el lugar de la colisión.

Las fotos mostraron las bolsas de alimentos desparramadas por la ruta mientras los vehículos eran consumidos por el fuego.

Al llegar al lugar, la Policía encontró a los dos camiones envueltos en llamas y logró rescatar a tiempo a uno de los conductores.

Trabajaron en la zona personal policial de la Comisaría Villa Berthet, efectivos de Criminalística y autoridades municipales.

En tanto, la Fiscalía N°3 de Villa Ángela tomó intervención en el caso para determinar las causas del siniestro.