Dos motociclistas tucumanos murieron en un accidente mientras hacían un viaje turístico por la Ruta 9

Dos motociclistas tucumanos murieron tras protagonizar un accidente sobre la Ruta Nacional 9, cerca de la ciudad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy durante el fin de semana largo.

Las víctimas fueron identificadas como Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco, dos reconocidos referentes del motociclismo deportivo que participaban de una travesía turística junto a un grupo de amigos.

El siniestro vial ocurrió en el paraje San Roque, a unos 10 kilómetros de Humahuaca, cuando las motos en las que circulaban impactaron contra un automóvil que transitaba en sentido contrario. Como consecuencia del choque, ambos motociclistas murieron en el lugar.

Según coincidieron los distintos reportes, Becker y Blasco formaban parte de una caravana integrada por otros motociclistas que recorrían la Quebrada de Humahuaca durante un viaje recreativo.

Tras el accidente, varios de los integrantes del grupo recibieron asistencia médica y contención psicológica debido al impacto emocional provocado por la tragedia. Algunos también fueron trasladados a un centro de salud con lesiones leves.

Las circunstancias que provocaron el choque son materia de investigación. Las autoridades judiciales y policiales de Jujuy trabajan para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.

Entre las hipótesis analizadas figura la posibilidad de que uno de los vehículos haya invadido el carril contrario, aunque hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales.

El conductor del automóvil sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Manuel Belgrano. Además, se realizaron pericias sobre los vehículos involucrados para establecer cómo ocurrió el accidente.

Becker y Blasco eran figuras muy conocidas dentro del motociclismo tucumano. Ambos tenían una extensa trayectoria en competencias de enduro y rally, además de participar de travesías por distintos puntos del país.

La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad motociclista y entre sus allegados, que los despidieron con mensajes en redes sociales y recordaron su aporte al desarrollo de la actividad.