Después de las lluvias, un poco de sol y temperaturas agradables: cómo estará el clima este domingo, según el SMN

El ente meteorológico nacional prevé una jornada con muchas nubes y poco sol; la mínima se ubicará en los 19° C; el pronóstico para el arranque de la semana
- 2 minutos de lectura'
Después de las lluvias del sábado y el viernes, para el domingo se espera una jornada nublada y con temperaturas agradables. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las salidas del sol serán intermitentes y el registro térmico oscilará entre los 19° y los 25° C.
Durante las primeras horas de este domingo, se registrará un arranque de jornada soleado, aunque más bien fresco. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso, encontrando su punto más álgido cerca de las tres de la tarde.
A partir de las siete de la tarde y durante toda la noche, las condiciones serán agradables, con vientos muy leves y sin probabilidad de chaparrones. Las ráfagas de viento superarán los 50 km/h.
Cómo será el arranque de semana
Para el primer día de la semana, el SMN anticipó condiciones climáticas similares a las del domingo aunque con algo más de nubosidad.
Así, la temperatura mínima de este lunes se ubicará cerca de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C hacia la mitad de la jornada.
Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Lunes 9
Mín. 18°C - Máx. 25°C
0 %
23 - 31 km/h
Martes 10
Mín. 18°C - Máx. 26°C
0 %
23 - 31 km/h
Miércoles 11
Mín. 20°C - Máx. 27°C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Jueves 12
Mín. 22°C - Máx. 28°C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
El amanecer del martes será idéntico al del lunes, mientras que la máxima será superior en un grado. El sol dirá presente durante toda la jornada.
