Después de las lluvias, un poco de sol y temperaturas agradables: cómo estará el clima este domingo, según el SMN

Después de las lluvias del sábado y el viernes, para el domingo se espera una jornada nublada y con temperaturas agradables. Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las salidas del sol serán intermitentes y el registro térmico oscilará entre los 19° y los 25° C.

El pronostico del tiempo en la Ciudad

Durante las primeras horas de este domingo, se registrará un arranque de jornada soleado, aunque más bien fresco. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso, encontrando su punto más álgido cerca de las tres de la tarde.

A partir de las siete de la tarde y durante toda la noche, las condiciones serán agradables, con vientos muy leves y sin probabilidad de chaparrones. Las ráfagas de viento superarán los 50 km/h.

El SMN publicó el pronóstico extendido para los próximos días

Cómo será el arranque de semana

Para el primer día de la semana, el SMN anticipó condiciones climáticas similares a las del domingo aunque con algo más de nubosidad.

Así, la temperatura mínima de este lunes se ubicará cerca de los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C hacia la mitad de la jornada.

Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Lunes 9 Mín. 18°C - Máx. 25°C 0 % 23 - 31 km/h Martes 10 Mín. 18°C - Máx. 26°C 0 % 23 - 31 km/h Miércoles 11 Mín. 20°C - Máx. 27°C 0 - 10 % 13 - 22 km/h Jueves 12 Mín. 22°C - Máx. 28°C 0 - 10 % 13 - 22 km/h

El amanecer del martes será idéntico al del lunes, mientras que la máxima será superior en un grado. El sol dirá presente durante toda la jornada.