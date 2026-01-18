Cálido, nublado y ventoso: así estará el cima este domingo en Buenos Aires, según el último pronóstico del SMN

A partir de las últimas estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo en Buenos Aires será una jornada cálida, nublada y ventosa. La temperatura oscilará entre los 18° y los 27° C. Por su parte, las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h y las probabilidades de lluvias es muy leve.

El tiempo en la Argentina, region por region

Durante toda la jornada el cielo se mantendrá encapotado, con predominio de tiempo estable y temperaturas que no cruzarán el umbral de los 30° C.

El viento hará lo suyo, haciendo más llevadero el desarrollo de actividades al aire libre. Las ráfagas más álgidas se darán en la zona metropolitana, principalmente en el área comprendida por la costanera norte.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Aunque muy leves, la probabilidad de lluvias tendría su núcleo a partir del mediodía.

Cómo arranca la segunda quincena

La segunda quincena de enero promete condiciones meteorológicas acordes a la época del año.

La semana irrumpirá con un lunes estable y agradable. La previsión del SMN apunta una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin ráfagas de viento considerables.

Esta dinámica atmosférica será el anticipo de una seguidilla de jornadas ideales para realizar actividades al aire libre.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Domingo Mín. 18°C - Máx. 27°C 10% 42 - 50 km/h Lunes Mín. 15°C - Máx. 24°C 0% 0 km/h Martes Mín. 19°C - Máx. 27°C 0% 0 km/h

Para el martes, el SMN anticipa un leve ascenso térmico. El termómetro marcará una mínima de 19° y una máxima de 27° C, con cielo algo nublado e intervalos de sol. El tiempo se mantendrá estable, sin fenómenos significativos ni viento intenso.

Así estará el tiempo en el arranque de la próxima semana

Otra advertencia difundida por el ente meteorológico es la posibilidad de una nueva ola de calor. Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones entre las que figuran: