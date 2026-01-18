Cálido, nublado y ventoso: así estará el cima este domingo en Buenos Aires, según el último pronóstico del SMN

Durante la jornada habrá un leve descenso térmico respecto al sábado; el ente meteorológico anticipó que el sol tendrá apariciones intermitentes; muy leve probabilidad de lluvias
- 3 minutos de lectura'
A partir de las últimas estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo en Buenos Aires será una jornada cálida, nublada y ventosa. La temperatura oscilará entre los 18° y los 27° C. Por su parte, las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h y las probabilidades de lluvias es muy leve.
Durante toda la jornada el cielo se mantendrá encapotado, con predominio de tiempo estable y temperaturas que no cruzarán el umbral de los 30° C.
El viento hará lo suyo, haciendo más llevadero el desarrollo de actividades al aire libre. Las ráfagas más álgidas se darán en la zona metropolitana, principalmente en el área comprendida por la costanera norte.
Aunque muy leves, la probabilidad de lluvias tendría su núcleo a partir del mediodía.
Cómo arranca la segunda quincena
La segunda quincena de enero promete condiciones meteorológicas acordes a la época del año.
La semana irrumpirá con un lunes estable y agradable. La previsión del SMN apunta una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y sin ráfagas de viento considerables.
Esta dinámica atmosférica será el anticipo de una seguidilla de jornadas ideales para realizar actividades al aire libre.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Domingo
Mín. 18°C - Máx. 27°C
10%
42 - 50 km/h
Lunes
Mín. 15°C - Máx. 24°C
0%
0 km/h
Martes
Mín. 19°C - Máx. 27°C
0%
0 km/h
Para el martes, el SMN anticipa un leve ascenso térmico. El termómetro marcará una mínima de 19° y una máxima de 27° C, con cielo algo nublado e intervalos de sol. El tiempo se mantendrá estable, sin fenómenos significativos ni viento intenso.
Otra advertencia difundida por el ente meteorológico es la posibilidad de una nueva ola de calor. Ante esta situación, el SMN compartió una serie de recomendaciones entre las que figuran:
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- 1
Una especialista en accidentes explicó por qué fue tan fuerte el choque que dejó grave a Bastián, el niño de 8 años
- 2
Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 3
Evolución de la especie: Hallan en Marruecos restos del antepasado del ‘Homo sapiens’, que vivió hace 770.000 años
- 4
Pinamar establece medidas estrictas para la circulación de UTV y otros vehículos en La Frontera