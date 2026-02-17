Eclipse solar anular del martes 17 de febrero: dónde será visible el “Anillo de fuego”

El alineamiento orbital entre la Tierra, la Luna y el Sol marcará un hito en la agenda celeste de 2026 con la llegada de un eclipse solar anular. El satélite natural transitará frente a la estrella el 17 de febrero sin cubrirla por completo debido a su distancia específica respecto al planeta, un paso que proyectará una sombra puntual sobre el hemisferio sur y generará una silueta luminosa en el cielo.

¿Dónde será visible el “Anillo de fuego”?

La trayectoria de la sombra plantea un desafío logístico para los observadores debido a su ubicación geográfica. El corredor principal posee un ancho de 616 kilómetros y cruza mayoritariamente la Antártida. Los especialistas identifican puntos habitados específicos donde el fenómeno se manifestará con diferentes grados de intensidad. La Isla Rey Jorge, en las Shetlands del Sur, registrará un oscurecimiento del 83% cerca de las 10.12 hora local.

El eclipse solar anular se podra ver desde diferentes puntos del mundo, este martes 17 de febrero Captura

El continente africano y el extremo sur de América también entrarán en el rango de visibilidad parcial. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, tendrá un 11% de cobertura solar a las 06:17 hora local. Por su parte, Punta Arenas, en Chile, experimentará una ocultación del 5% a las 21:08 hora local, momentos antes del atardecer. El resto de la Patagonia suramericana y el sur de África percibirán el evento de manera superficial con un máximo de 40% de oscuridad según las estimaciones técnicas. El aislamiento geográfico de la zona de mayor impacto mantiene pendientes de confirmación las transmisiones oficiales.

Durante la fase anular, la Luna se interpone ante el Sol sin cubrirlo por completo y crea un borde luminoso característico conocido como "anillo de fuego" Unsplash

Los detalles técnicos y las medidas de protección visual

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) aporta la explicación científica del “anillo de fuego”. La Luna se alinea entre la Tierra y el Sol mientras se encuentra próxima a su apogeo. Esta posición provoca que su tamaño visual sea un 1,1% menor al del disco solar. La diferencia de dimensiones impide la cobertura total de la estrella y deja un borde luminoso visible. El evento comenzará a las 9:56 UT, finalizará a las 14:27 UT y la fase de máxima anularidad, cuando el anillo resplandece con mayor fuerza, ocurrirá entre las 11:42 UT y las 12:41 UT con una duración de dos minutos.

La persistencia de la luz diurna exige protocolos de seguridad estrictos. La NASA y los expertos en salud ocular advierten sobre los riesgos de la observación directa. El uso de gafas de eclipse certificadas resulta obligatorio para evitar daños irreversibles en la retina. La radiación solar mantiene su intensidad incluso cuando la Luna bloquea el centro del disco estelar.

Para mirar un eclipse solar como el del "anillo de fuego" es necesario contar con gafas adecuadas para estos fenómenos Getty Images

El resto de los eventos del calendario astronómico

El año 2026 presentará cuatro eclipses en total según los datos del SHN. El cronograma incluye fenómenos lunares y solares con características diversas tras el evento de febrero:

Eclipse total de Luna: Ocurrirá el martes 3 de marzo entre las 9:49 UT y las 13:17 UT. Se verá en el Océano Pacífico, toda América, el este de Asia y Australia. Durante este suceso, la Tierra cubre el disco lunar con su sombra y el satélite adquiere un tono rojizo conocido como “Luna de sangre”.

Ocurrirá el martes 3 de marzo entre las 9:49 UT y las 13:17 UT. Se verá en el Océano Pacífico, toda América, el este de Asia y Australia. Durante este suceso, la Tierra cubre el disco lunar con su sombra y el satélite adquiere un tono rojizo conocido como “Luna de sangre”. Eclipse total de Sol: Tendrá lugar el miércoles 12 de agosto desde las 15:34 UT hasta las 19:58 UT. La fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En la franja de totalidad, el día se oscurece como al anochecer y se revela la corona solar.

Tendrá lugar el miércoles 12 de agosto desde las 15:34 UT hasta las 19:58 UT. La fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. En la franja de totalidad, el día se oscurece como al anochecer y se revela la corona solar. Eclipse parcial de Luna: Cerrará el ciclo el viernes 28 de agosto entre las 2:33 UT y las 5:51 UT. Su visibilidad abarcará el este del Pacífico, América, Europa y África. Solo una porción de la Luna entrará en la sombra terrestre y dejará el resto iluminado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.