El calendario astronómico registra un eclipse solar anular visible en el extremo sur del planeta. La Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol sin cubrir la totalidad de la estrella. Este evento inicia el ciclo de fenómenos celestes del año actual informados por el Servicio de Hidrografía Naval y especialistas internacionales.

Febrero trae el primer eclipse del año: cuándo es y dónde verlo

El primer evento astronómico del año ocurrirá el martes 17 de febrero de 2026. La fase de máxima visibilidad atraviesa el continente antártico y las aguas del océano Antártico. Se podrá ver desde gran parte del sur del país, Chile y el sur de África acceden a la observación parcial del fenómeno.

Así sucede un eclipse solar (Video ilustrativo eclipse 2020)

La explicación científica de este proceso radica en el espacio que separa a la Tierra de su satélite natural, cuando la Luna se encuentra cerca de su apogeo. Su dimensión visual resulta un 1,1 por ciento menor a la del disco solar y no oculta la totalidad de la luz, por lo que los bordes de la estrella permanecen perceptibles.

La cultura popular denomina a este efecto visual como “anillo de fuego”. Según datos de la NASA difundidos por CNN, la sombra principal llamada umbra no toca la superficie terrestre. La antumbra llega a la Tierra y mantiene el resplandor circular en el contorno.

Horarios y duración del anillo de fuego

El fenómeno inicia a las 9:56 UT. La conclusión del evento sucede a las 14:27 UT. La fase de máxima anularidad transcurre entre las 11:42 UT y las 12:41 UT. Este momento de mayor intensidad presenta una duración de dos minutos y 20,9 segundos. El fenómeno pertenece al ciclo Saros 121. Esta secuencia histórica comenzó en el año 944. El evento de este febrero representa el número 75 de la serie que finalizará en junio de 2206.

Todos los detalles del eclipse solar del 17 de febrero

Otros eventos astronómicos en el calendario 2026

El año actual presenta tres citas celestes más después del anillo de fuego. El Servicio de Hidrografía Naval detalla las fechas próximas:

Eclipse total de Luna : el martes tres de marzo. El fenómeno se observa en toda América, la Argentina y el océano Pacífico entre las 9:49 UT y las 13:17 UT.

: el martes tres de marzo. El fenómeno se observa en toda América, la Argentina y el océano Pacífico entre las 9:49 UT y las 13:17 UT. Eclipse total de Sol : el miércoles 12 de agosto. La fase total resulta visible en el Ártico, Groenlandia e Islandia. Inicia a las 15:34 UT.

: el miércoles 12 de agosto. La fase total resulta visible en el Ártico, Groenlandia e Islandia. Inicia a las 15:34 UT. Eclipse parcial de Luna: el viernes 28 de agosto. El evento se percibe en el territorio nacional y Europa desde las 2:33 UT hasta las 5:51 UT.

Un eclipse total de Luna sucede cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y su satélite. La sombra umbral cubre el disco lunar. El cuerpo celeste adquiere un tono rojizo. Este efecto surge por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.

El fenómeno de agosto se clasifica como total de Sol, cuando la Luna se alinea perfectamente con la estrella. El día se oscurece y revela la corona solar. Los entusiastas del espacio ya miran con atención hacia esa fecha de agosto por su fácil acceso en zonas de España e Islandia. Para ese evento, los preparativos de divulgación ya funcionan en diversos centros científicos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.