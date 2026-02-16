Eclipse solar anular: dónde ver “el anillo de fuego” que iluminará los cielos este martes 17 de febrero

El martes 17 de febrero de 2026, se podrá observar el eclipse solar anular, un fenómeno visual conocido como “anillo de fuego”. Este evento se produce en el momento en que la Luna se interpone entre nuestro planeta y el Sol; sin embargo, debido a que el satélite no logra ocultar la totalidad de la estrella, se genera un resplandor circular en el contorno.

Dónde podrá verse el eclipse de este martes 17 de febrero

Este martes de Carnaval, los entusiastas de la astronomía podrán seguir el eclipse solar anular, un evento celeste conocido como “anillo de fuego”. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol estando cerca de su apogeo; debido a que su tamaño visual es un 1,1% menor al del disco solar, no logra cubrirlo totalmente, dejando un borde luminoso visible. El evento astronómico iniciará a las 9:56 UT y concluirá a las 14:27 UT, alcanzando su fase máxima de anularidad —donde el anillo resplandece con mayor intensidad— entre las 11:42 UT y las 12:41 UT, con una duración aproximada de dos minutos.

A pesar de su belleza, la trayectoria principal de este eclipse solar será un desafío logístico para quienes quieran verlo, pues el corredor de 616 kilómetros de ancho cruzará mayoritariamente zonas remotas de la Antártida.

Entre las regiones habitadas, se podrá ver en:

La Isla Rey Jorge , perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83% sobre las 10:12 hora local.

, perteneciente a las Shetlands del Sur, el oscurecimiento llegará al 83% sobre las 10:12 hora local. Ciudad del Cabo, Sudáfrica , el fenómeno se verá a las 06:17 hora local, con un 11% del Sol cubierto.

, el fenómeno se verá a las 06:17 hora local, con un 11% del Sol cubierto. Punta Arenas, Chile , el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

, el Sol se ocultará apenas un 5% a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer. En el resto del sur de África y en el extremo sur de la Patagonia suramericana, el oscurecimiento será superficial, alcanzando como máximo un 40% según las estimaciones técnicas.

Es fundamental recordar que, a diferencia de un eclipse total, la luz diurna persistirá, por lo que la NASA y expertos recomiendan el uso obligatorio de gafas de eclipse certificadas para evitar daños oculares irreversibles. Debido al aislamiento geográfico, las transmisiones oficiales aún están pendientes de confirmación técnica.

Para ver un eclipse solar parcial es fundamental utilizar anteojos para la observación solar o un visor solar portátil

Todos los eclipses de 2026

El calendario astronómico de 2026, según el SHN, promete cuatro eclipses en total. Cada uno presenta características únicas y zonas de visibilidad diferenciadas:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse anular de Sol Martes 17 de febrero Comienza a las 9.56 UT y finaliza a las 14.27 UT Es visible parcialmente desde el sur de Argentina, Chile y sur de África. La fase anular es visible en la Antártida. Eclipse total de Luna Martes 3 de marzo Comienza a las 9.49 UT y finaliza a las 13.17 UT Es visible en todo el Océano Pacífico, toda América (incluida la Argentina), este de Asia y Australia. Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa y África.

Además del anular solar, estos son los tipos de eclipses que se podrán ver en 2026:

Eclipse total de Luna : se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista.

: se da cuando la Tierra se posiciona completamente entre el Sol y la Luna, por lo que cubre todo el disco lunar con su sombra umbral (la parte más oscura). Durante este evento, la Luna adquiere un tono rojizo o cobrizo, conocido como “Luna de sangre”, debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, que filtra los tonos azules y deja pasar los rojos. Este se puede ver a simple vista. Eclipse total de Sol: la Luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el Sol, por lo que cubre completamente el disco solar desde una franja estrecha en la superficie terrestre conocida como banda de totalidad. En esta zona, el día se oscurece como al anochecer y revela la corona solar, que es la atmósfera externa del Sol y es visible solo durante estos breves minutos. Fuera de esa banda, el eclipse se observa como parcial o anular. En este caso, también se sugiere evitar verlo de forma directa.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Eclipse parcial de Luna: se produce cuando solo una porción del disco lunar entra en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado directamente por el Sol. Esto genera que se vea una parte de la Luna oscurecida en tonos rojizos y la otra brillante. Ocurre durante la fase de Luna llena, pero con una alineación imperfecta. Este se puede ver a simple vista sin ninguna protección.