Las efemérides del 13 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

Se trata de una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la cual se trata concientizar sobre un trastorno que en promedio afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Además, promueve su prevención y su tratamiento con ayuda de profesionales de la salud.

La OMS define la depresión como un “trastorno mental común” que implica “un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo”. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión, entre los cuales hay más mujeres que hombres. Existen tratamientos eficientes, pero puede llevar al suicidio si no se consigue ayuda a tiempo.

Efemérides del 13 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1887 – Nace la actriz y cantante ucraniana nacionalizada estadounidense Sophie Tucker.

1888 – En Estados Unidos se funda la National Geographic Society.

1926 – Nace el poeta y dramaturgo argentino Mario Trejo.

1935 – Nace el escritor y psicoanalista argentino Marcos Aguinis.

1939 – Nace el periodista deportivo argentino Julio Ricardo.

1940 – Nace el cantante argentino Juan Ramón.

1941 – Muere el escritor irlandés James Joyce.

1946 – Nace la actriz argentina Mirta Busnelli.

1948 – Nace la actriz y vedette argentina Mimí Pons.

1957 – Nace el político y empresario argentino Daniel Scioli.

1961 – Nace la actriz estadounidense Julia Louis-Dreyfus.

1964 – Muere el escritor y músico uruguayo Felisberto Hernández.

1966 – Nace el actor estadounidense Patrick Dempsey.

1969 – Nace el músico y cantante argentino Fernando Ruiz Díaz, líder de bandas como Catupecu Machu y Vanthra.

1971 – Nace el periodista argentino Juan Castro.

1976 – Nace el actor estadounidense Michael Peña.

1977 – Nace el actor británico Orlando Bloom.

1981 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Luis Zubeldía.

1982 – Nace el extenista argentino Guillermo “el Mago” Coria.

1990 – Nace el actor australiano Liam Hemsworth.

2006 – En Buenos Aires, Argentina, se produce el denominado Robo del Siglo: asaltan 147 cajas de seguridad del Banco Río de Acassuso.