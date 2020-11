Matías Morla, el abogado de Maradona, defendió al médico Leopoldo Luque

Matías Morla defendió a Leopoldo Luque luego del allanamiento en la casa del médico: "La verdad siempre triunfa" Fuente: Archivo - Crédito: @MatiasMorlaAb

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 10:03

Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, apoyó a Leopoldo Luque, el neurocirujano que quedó involucrado en la causa que investiga si en la muerte del astro del fútbol hubo un homicidio culposo.

El abogado tuiteó hoy por la mañana en un tono plagado por la emoción: "Entiendo y comparto el trabajo de la Fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería",

Y agregó: "Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa".

El domingo 29, a las 8 de la mañana, personal policial ingresó en el domicilio de Luque con una orden de allanamiento y retiró información vinculada a la salud de Maradona. "Yo si de algo soy responsable es de amarlo, de quererlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último", declaró ayer conmovido frente a las cámaras en una improvisada conferencia de prensa.

"Diego tenía muchos problemas desde antes que yo lo conozca. Pero él siempre decidió. Diego no es insano. No se lo puede invadir. Para invadirlo había que judicializarlo, y considerar un tema psiquiátrico, cosa que no se hizo porque no era necesario. No escuché desde los medios decir nada acerca de eso", había explicado Luque, que muchas veces habló en tiempo presente para referirse a Maradona.