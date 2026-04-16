El aerosol nasal que detendría el envejecimiento cerebral y podría revolucionar la ciencia

Un estudio publicado en Journal of Extracellular Vesicles mostró resultados positivos en la lucha contra el deterioro cognitivo gracias a un aerosol de uso nasal.

El dispositivo logró revertir los signos de envejecimiento cerebral y recuperar la memoria en modelos preclínicos. Los resultados mostraron también que es una opción no invasiva para tratar la neuroinflamación relacionada con la edad, y que afecta a millones de personas.

De acuerdo con los investigadores, la neuroinflamación del envejecimiento se caracteriza por la presencia de inflamación crónica y estéril en regiones clave del cerebro,como el hipocampo, lo que genera deterioro de la memoria y aumenta el riesgo de padecer enfermedades como el Alzheimer.

Mostró resultados positivos en la lucha contra el deterioro cognitivo (Foto: FreeP¡cK)

“Demostramos que el envejecimiento cerebral puede revertirse para ayudar a las personas a mantenerse ágiles mentalmente, socialmente activas y libres del deterioro asociado a la edad”, explicó Ashok Shetty, director asociado del Instituto de Medicina Regenerativa de Texas A&M.

Un nuevo tratamiento basado en vesículas extracelulares

Esta nueva terapia se basa en el empleo de vesículas extracelulares (VE) derivadas de células madre neurales humanas. Estas diminutas partículas biológicas, administradas por vía intranasal, transportan una carga de microARN terapéuticos que modulan múltiples vías genéticas e inmunológicas en el cerebro.

“Los microARN actúan como reguladores maestros. Ayudan a modular y regular muchas vías genéticas y de señalización en el cerebroMadhu Leelavathi Narayana, investigadora principal del estudio.

Transportan una carga de microARN terapéuticos que modulan múltiples vías genéticas e inmunológicas en el cerebro Getty Images

Los científicos utilizaron modelos de animales envejecidos a los que les administraron dos dosis del aerosol nasal desarrollado en el laboratorio. En cuestión de semanas, observaron una reducción drástica de la inflamación cerebral, la restauración de la función mitocondrial y una mejora significativa en la memoria.

Los resultados fueron bastante positivos, ya que mostraron una reducción de la hipertrofia de astrocitos y de los cúmulos microgliales. Asimismo, se incrementó la expresión de proteínas antioxidantes y de genes vinculados al mantenimiento de la cadena respiratoria mitocondrial.

Estos cambios redujeron el estrés oxidativo y mejoraron la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información.

Estos cambios redujeron el estrés oxidativo y mejoraron la capacidad del cerebro para procesar y almacenar información lucigerma

Lo más llamativo que encontraron en la investigación reside principalmente en la vía de administración, ya que la terapia intranasal permitió que las vesículas sortearan la barrera hematoencefálica y alcanzaran directamente los tejidos cerebrales afectados.

“La forma de administración es uno de los aspectos más interesantes de nuestro enfoque. La administración intranasal nos permite llegar al cerebro y tratarlo directamente sin procedimientos invasivos”, subrayó el investigador Maheedhar Kodali.

Este mecanismo de acción implica la supresión de las vías inflamatorias NLRP3 y cGAS-STING, que están implicadas en la persistencia de la neuroinflamación asociada al envejecimiento.

Los animales que fueron utilizados durante la investigación mostraron mejores resultados en tareas de reconocimiento y adaptación a los entornos nuevos. “Observamos la activación de los propios sistemas de reparación del cerebro, que reducen la inflamación y permiten su recuperación”, afirmó Shetty.

El equipo de Texas A&M ya solicitó la patente en Estados Unidos para la terapia. Los resultados de esta investigación representan un avance importante en la búsqueda de tratamientos contra el envejecimiento cerebral.

Por Wendys Pitre Ariza

El Tiempo (Colombia)