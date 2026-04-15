Un estudio descubrió que los chicos que dibujan todo el tiempo fortalecen sus capacidades cognitivas

Durante décadas, el mundo consideró al dibujo infantil como un mero pasatiempo o una etapa previa a la escritura. Sin embargo, la ciencia reveló recientemente que esta actividad funciona, en realidad, como una de las herramientas más potentes para el desarrollo cognitivo. Un estudio clave en la revista Cognition confirmó que dibujar no solo estimula la creatividad, sino que genera una habilidad cerebral superior para retener información de forma permanente.

El dibujo fortalece las funciones ejecutivas y mejora la retención de datos gracias al “efecto de codificación”, una ventaja cognitiva para toda la vida Shutterstock - Shutterstock

La investigación de expertos en neurociencia cognitiva identificó el “efecto de codificación del dibujo”. El experimento probó que, cuando los niños dibujan un concepto en lugar de escribirlo o mirar una imagen, la retención de la memoria crece de forma exponencial. El cerebro procesa la información con una profundidad mucho mayor durante este proceso artístico.

¿Por qué ocurre esto? A diferencia de la lectura, que implica un proceso mayormente verbal, el dibujo obliga al cerebro a realizar una integración multisensorial compleja. Para plasmar un objeto sobre el papel, el niño realiza tres tareas intelectuales simultáneas:

Imagina el concepto (elaboración semántica).

(elaboración semántica). Planifica el movimiento (acción motora).

(acción motora). Representa la forma (procesamiento visual).

Esta triple vía de codificación crea una huella de memoria mucho más profunda y resistente que los métodos de estudio tradicionales. El dibujo actúa como un pegamento mental que fija los datos con fuerza.

El dibujo actúa como un pegamento mental que fija los datos con fuerza Vasilevskay - Shutterstock

El impacto del dibujo frecuente llega más allá de la memoria inmediata. Al dibujar, los niños fortalecen sus funciones ejecutivas, pilares del éxito académico y emocional futuro. Esta actividad entrena la atención, mejora la concentración y fomenta la resolución de problemas. Cada vez que un pequeño decide cómo representar una idea en el papel, su mente practica la flexibilidad cognitiva. Además, el dibujo libre reduce los niveles de cortisol, lo cual favorece un entorno interno ideal para el aprendizaje lógico.

La ciencia ofrece una conclusión clara: el dibujo no es una actividad secundaria. Integrar el arte en el aprendizaje de ciencias o historia no significa perder el tiempo; al contrario, optimiza el rendimiento cerebral del alumno. Fomentar este hábito no solo vuelve a los niños más expresivos, sino que les otorga una ventaja cognitiva para toda la vida. Dibujar no representa solo arte; constituye un ejercicio cerebral de alto nivel que prepara a los más chicos para desafíos intelectuales mayores.