El agujero de la capa de ozono se posó sobre la Argentina: a qué ciudades afecta y por cuánto tiempo

Este martes por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el programa Copernicus de la Comisión Europea advirtieron que el llamado “agujero en la capa de ozono” de la atmósfera se había ubicado sobre territorio argentino y que esto podría afectar a las personas de diferentes ciudades del sur del país a raíz de la exposición a una carga de rayos ultravioleta mayor a lo habitual.

El fenómeno comenzó en la mañana del martes y se prologará hasta pasadas las 18 del miércoles y afectará exclusivamente al extremo sur de la Argentina. Durante la jornada del martes, el agujero en la capa de ozono alcanzó a Ushuaia, en Tierra del Fuego, y se prevé que su trayectoria siga hasta Río Gallegos, en Santa Cruz.

Hoy, 16/9, el agujero de ozono se encuentra sobre Tierra del Fuego y afecta a la ciudad de Ushuaia



Según la animación de Copernicus (en color azul), el fenómeno comenzó hoy a las 9h y se extenderá hasta mañana. Alcanzará Río Gallegos en la madrugada y finalizará cerca de las 18h pic.twitter.com/cLufzRwjVW — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 16, 2025

A lo largo de estas horas, los habitantes de las zonas australes quedarán expuestos a una radiación ultravioleta (UV) muy superior a la que atraviesa a la atmósfera habitualmente que puede tener consecuencias para la salud. Estas pueden ir desde quemaduras en la piel por una exposición prolongada al sol, y en casos extremos hasta un aumento en el riesgo de cataratas y cáncer de piel.

Para prevenir esto, el organismo nacional recomendó tomar medidas, entre las que se incluyen la aplicación de protector solar -incluso aunque el día esté nublado-, utilizar anteojos de sol, usar ropa que cubra brazos y piernas, y minimizar la exposición solar durante las horas mencionadas.

A pesar de la advertencia, Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del SMN, explicó a LA NACION que se trata de un fenómeno que ocurre “todos los años entre agosto y noviembre” y que si bien suele posarse únicamente sobre la Antártida, en ocasiones "ciertos movimientos hacen que se posicione sobre la Patagonia”.

¿Qué es la capa de ozono?

Durante millones de años, la vida en la Tierra estuvo resguardada por un escudo invisible y esencial: la capa de ozono. Este gas, formado por moléculas de oxígeno con tres átomos en lugar de dos, se concentra en la estratosfera —entre los 15 y 50 kilómetros de altura— y actúa como filtro de las radiaciones ultravioletas más dañinas del sol. Su importancia es tan decisiva que, de desaparecer, la radiación ultravioleta esterilizaría la superficie del planeta y tornaría imposible la vida tal como la conocemos.

Agujero en la capa de ozono durante el invierno austral de 2014

Ese escudo, frágil pero eficaz, se distribuye a lo largo de unos 35 kilómetros de la atmósfera. Comprimido, equivaldría a una fina película del grosor de la suela de un zapato, según se desprende de la información oficial publicada en el sitio web del Gobierno.

La exposición excesiva a los rayos UVB, consecuencia del deterioro de esta capa, provoca múltiples efectos nocivos: desde cáncer de piel y daños oculares hasta alteraciones en el sistema inmunológico, disminución de cultivos, afectación de ecosistemas marinos y forestales, y el agravamiento de la contaminación atmosférica en las ciudades.

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

La presencia del agujero de ozono sobre el sur argentino coincidió con el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, instaurado por las Naciones Unidas para recordar la firma del Protocolo de Montreal en 1987. Este acuerdo, considerado uno de los más exitosos en materia ambiental, permitió reducir drásticamente el uso de sustancias que dañaban la capa de ozono y evitó su colapso.

En 2025, además, se cumplen 40 años de la entrada en vigor del Protocolo de Montreal, un aniversario celebrado en todo el mundo. En la Argentina, la efeméride tiene un valor especial, ya que el SMN también celebra 60 años de mediciones continuas de ozono en Buenos Aires, un aporte significativo para la ciencia global.

Consciente de esta amenaza, la Argentina se sumó tempranamente a los esfuerzos internacionales para revertir el problema. En 1990 ratificó el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal.

🌐 Hoy celebramos el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, una fecha que nos recuerda la capacidad de la humanidad para reaccionar rápidamente y unirse en un objetivo vital: proteger la capa de ozono de la Tierra pic.twitter.com/c89JRKcjCn — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 16, 2025

En octubre de 1964, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa adquirió un espectrofotómetro Dobson, un instrumento diseñado para medir la concentración total de ozono en la atmósfera. Se trató del segundo equipo de este tipo en Sudamérica, después del instalado en Perú, y marcó el inicio de una red de monitoreo que ubica a la Argentina entre los pioneros de la región.

En 1965, luego de un año de pruebas, comenzaron oficialmente las campañas de medición en Buenos Aires, integrándose a la red mundial de observación de ozono. Desde entonces, nuestro país aporta “información clave para el seguimiento y la vigilancia de este escudo natural que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta”, precisó el SMN en su sitio oficial.

El agujero de ozono se abre cada año durante varios meses sobre la Antártida NASA

¿Se recuperará totalmente la capa de ozono?

Según un boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, el agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se está reduciendo -en 2024 era más pequeño en relación a los años anteriores-. “Es una noticia científica alentadora para la salud de las poblaciones y del planeta”, indicó la organización.

La capa de ozono debería recuperar sus valores de la década de 1980 “a mediados de este siglo”, añadió, según la cual esto reducirá los riesgos de cataratas y cáncer de piel, y la degradación de los ecosistemas relacionada con la exposición excesiva a los rayos UV.

Con información de AFP.