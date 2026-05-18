Ya rige el aumento del transporte en el AMBA; ganó Belgrano y define el Apertura con River
Además, Javier Milei defendió a Jose Luis Espert; cerraron más de 24.000 empresas desde el inicio de la gestión de Milei; ya llegó a Rotterdam el crucero del hantavirus. Estas son las noticias de la mañana del lunes 18 de mayo de 2026
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LA NACION
- Rige el aumento en los viajes de trenes y colectivos en el AMBA. La suba fue oficializada por la Secretaría de Transporte y empezó a aplicarse para los servicios de jurisdicción nacional. Luego del aumento de 2% para los colectivos, el mínimo pasó a costar $714 con la SUBE registrada, mientras que en los trenes metropolitanos la tarifa mínima subió 11% y llegó a $310.
- Desde la llegada de Milei hay 24.437 empresas menos y la caída ya supera a la de la pandemia. El número de empleadores registrados cayó 4,8% desde noviembre de 2023 y acumula 17 meses de retroceso. Transporte, construcción e inmobiliarias están entre los sectores más afectados.
- Javier Milei defendió a Espert y denunció una operación mediática. “A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió el Presidente tras conocerse que la Justicia de Estados Unidos declaró la inocencia de Fred Machado en el cargo de narcotráfico, como parte de un acuerdo judicial. El diputado nacional había renunciado a su candidatura y a su banca en 2025 en medio de versiones sobre su vínculo con Machado.
- El crucero afectado por un brote de hantavirus llegó a su destino en Países Bajos. El MV Hondius llegó al puerto neerlandés de Rotterdam para ser sometido a un importante operativo de desinfección. De esta manera termina un viaje luego de que tres personas fallecieron tras contraer hantavirus a bordo. Los miembros de la tripulación entran en aislamiento durante seis semanas de inmediato.
- Belgrano le ganó a Argentinos y es finalista del Apertura. Después de terminar 1 a 1, la definición llegó con los penales. Con esta victoria, Belgrano jugará la final contra River, que había dejado en el camino a Rosario Central el sábado. El partido será el domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
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