El cálido encuentro entre el Papa León XIV y una joven con “piel de cristal” antes de la misa en Córdoba

El papa León XIV encabezó este martes por la mañana una Santa Misa en Córdoba, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Acompañado por unos 800.000 fieles, el Sumo Pontífice celebró otra masiva ceremonia luego de que cientos de miles de personas se acercaran a Palermo el lunes por la mañana.

Minutos antes de la celebración de la misa, el Papa León XIV saludó y bendijo a una joven con piel de cristal, un emocionante momento que fue captado por las cámaras.

El emotivo momento del Papa Leon XIV

El Pontífice se acercó a un pequeño grupo ubicado a un costado de su camino, en un sector cubierto por carpas blancas. Allí lo esperaban una joven de cabello largo y enrulado, vestida con una remera blanca, y una persona en silla de ruedas con un buzo oscuro. En la espalda de esa prenda se leía la inscripción “Área de Discapacidad”.

León XIV se inclinó hacia ellas y apoyó la mano sobre la cabeza de la joven en silla de ruedas y la bendijo.

El saludo del papa León XIV desde el balcón

El papa León XIV salió al balcón del Arzobispado de Córdoba y saludó a los miles de fieles que se habían congregado en las calles para verlo durante su visita a la capital provincial. En una intervención espontánea, agradeció la bienvenida y se dirigió a la multitud, que lo recibió con entusiasmo.

Entre los gritos de “León, León”, el Sumo Pontífice compartió un breve mensaje centrado en la gratitud y la unión. “Unidos podemos todo”, expresó ante quienes lo esperaban frente al edificio.

Leon XIV: "Unidos podemos lograr todo"

La aparición de León XIV permitió un saludo directo a los fieles reunidos en las inmediaciones del Arzobispado. Desde el balcón, el Pontífice destacó el recibimiento y convocó a agradecer por la jornada.

“Démosle gracias a Dios por este día de fiesta y por todos los que han venido a acogerme. Démosle gracias a Dios por el don de la vida y del entusiasmo”, dijo frente a la multitud.

La respuesta llegó desde las calles, donde los presentes coreaban su nombre. En medio de esa recepción, el Papa añadió “Unidos podemos todo”, la frase con la que reforzó su llamado a la unión.