El conductor de un camión cargado giró en círculos en plena avenida y generó una persecución
El hombre no acataba las órdenes de los oficiales que llevaron a cabo el operativo y le aplicaron un “cerco” de tránsito
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La policía de la Ciudad detuvo el martes por la mañana al conductor de un camión de carga que se puso a girar en círculos en el cruce de las avenidas Crisólogo Larralde y Triunvirato, en el límite de los barrios porteños de Saavedra y Villa Urquiza.
La división 911 de la fuerza recibió un llamado de los vecinos de la zona comunicando que el vehículo de gran porte estaba haciendo maniobras imprudentes. Al llegar los efectivos policiales, comprobaron que giraba en círculos sin un motivo aparente.
Los oficiales solicitaron el apoyo inmediato a sus colegas, porque el conductor no respondía a las indicaciones y tuvieron que cortar la avenida para poder hacer un “cerco” de tránsito. Durante ese proceso, uno de los efectivos sufrió un traumatismo en su mano, al intentar impedir el paso del camión.
El conductor intentó escapar por la avenida General Paz, pero los móviles policiales lograron frenar su marcha a la altura de la calle Gerchunoff, sobre los carriles que se dirigen en sentido hacia el Río de la Plata.
Más tarde, una ambulancia del SAME arribó al lugar de la detención para brindar asistencia médica al chofer del vehículo y al efectivo policial. Las autoridades de la Superintendencia Prevención y Gestión de Emergencias quedaron a cargo de la supervisión de la escena. Según fuentes policiales el hombre sufrió un “brote psicológico”.
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