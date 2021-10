El desesperante momento en que un hombre se suicidó al arrojarse a las aguas heladas del lago Lácar frente a la Prefectura y turistas en San Martín de los Andes

Un hombre de 28 años se suicidó frente a personal de Prefectura Naval y varios turistas al lanzarse a las aguas heladas del lago Lácar, en la ciudad nuequina de San Martín de los Andes. A pesar de encontrarse próximos al sitio donde la persona se hundía, los efectivos no lograron salvarlo y su accionar es ahora investigado por la Justicia. El desesperante momento ocurrió este lunes y fue registrado en un video por un testigo desde una plataforma cercana.

La grabación comienza luego que el hombre se arrojó al agua y lo muestra aún flotando mientras una lancha de Prefectura se acerca para auxiliarlo. “Pataleá, pataleá”, grita una mujer segundos antes de que la persona comience a hundirse. A continuación, el bote estaciona a escasos centímetros, mientras los testigos le piden desesperadamente a uno de los efectivos que viajaban a bordo: “Agarralo del pelo ¡Metete al agua!”.

A pesar de la escasa distancia a la que se encontraba del hombre, el prefecto que intenta ayudarlo no logra alcanzarlo y finalmente salta al lago, pero sin separarse de la lancha. Entonces, el cuerpo del joven se aleja mientras el personal realiza nuevas maniobras con la intención de aproximarse.

Después de varios segundos, la embarcación vuelve a acercarse al hombre y uno de los efectivos intenta llegar hasta él con un palo, aunque sin éxito. Poco después, el video se corta, mientras los testigos, atónitos, concluyen: “No saben nadar, ese es el tema”.

Tras el episodio, el rol del personal quedó en la mira de la Justicia, que inició una investigación de oficio para determinar las circunstancias del hecho.

Según la información preliminar aportada por el prefecto Miguel Rodríguez al portal local LM Neuquén, el hombre que se suicidó llegó muelle del lago, “se sacó la ropa, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua”. Ante dicha situación, testigos alertaron a la Policía y a personal de la Prefectura Naval que, como muestran las imágenes, no tardó en llegar. Sin embargo, el medio destaca que no solo no nadaron para rescatarlo, sino que tampoco le arrojaron un salvavidas al que pudiera sujetarse.

El caso quedó en manos del fiscal Maximiliano Bagnat, quien descartó “indicios de criminalidad” y cuya principal hipótesis se inclina hacia la “autodeterminación del joven”, que había estado internado en el hospital de San Martín de los Andes.