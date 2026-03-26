El desgarrador pedido de la amiga de Noelia Castillo Ramos segundos antes de la eutanasia: “Necesito verla”

Luego de una batalla legal de 20 meses contra su padre, quien se opuso firmemente a su decisión, este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos recibió la muerte asistida. Horas antes de que iniciara el protocolo de eutanasia, una amiga de la joven de 25 años rompió en llanto luego de que no la dejaran despedirla.

Noelia Castillo Ramos tomó la decisión de recibir la muerte asistida en 2024, tras un intento por quitarse la vida (Fuente: Antena 3)

El clip, el cual no tardó en viralizarse, muestra una situación desgarradora en los pasillos del hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, lugar en donde se llevó a cabo el procedimiento. Entre gritos y lágrimas, los allegados de Noelia increparon al personal de seguridad y salud para pedir por un último minuto a su lado. “Mañana podría ser nuestra hija”, se escucha decir a uno de los presentes, mientras la mejor amiga de la joven se quiebra al explicar que perdió contacto con ella tras un traslado a un centro médico.

“¡Llevo una hora en el coche con el padre de Noelia! ¡A lo mejor salvás una vida! ¿Por qué no te ponés eso en la cabeza? ¡Perdí todo con ella! No sabía nada de ella. ¡Necesito verla, yo también tengo a mi niña igual! ¡Por favor! ¡Por favor!”, exclamó visiblemente angustiada.

Las imágenes causaron el repudio de algunos de los usuarios de X, quienes apoyaron a Noelia en su decisión. “Lleva desde el 2024 pidiendo la eutanasia, ha tenido dos años para verla. Hoy ella quiere estar sola. Respeto”; “Dejen en paz a esa chica”; “Chicos, me parece perfecto, respeten la voluntad que tiene hace 2 años” y “Noelia decidió quiénes la acompañarían en su partida y ella aparentemente no estaba en esa lista”, fueron algunos.

Algunos de los comentarios que el video de la amiga de Noelia recibió en X (Foto: Captura)

La confirmación del fallecimiento de la joven catalana tuvo lugar a las 16 (hora de la Argentina). Yolanda Ramos, madre de la joven, la acompañó en el proceso desde el hospital, pero sin ingresar a la habitación, un pedido expreso por parte de su hija.

Noelia había quedado con una paraplejia irreversible tras un intento de suicidio el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. A raíz de ese episodio, sufrió una lesión medular completa que le provocaba “fuertes dolores neuropáticos e incontinencia” .

En 2024, frente a ese cuadro, inició el pedido formal de eutanasia. Su solicitud fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

El recorrido judicial incluyó decisiones de tribunales españoles —como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional— y también una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 desestimó una medida cautelar solicitada para suspender la eutanasia, lo que dejó el camino despejado para la muerte asistida.

La última entrevista de Noelia Castillo Ramos

En su última entrevista antes de morir, la propia Noelia había explicado los motivos de su decisión. Describió, entre otras cosas, el duro cuadro físico y emocional que atraviesa desde hace años. “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte de que tengo dolor de espalda y piernas”, expresó en diálogo con Antena 3.