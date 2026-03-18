El Ejército Argentino le compró a Estados Unidos ocho vehículos blindados Stryker: cómo son

En 2025, el Ministerio de Defensa Nacional confirmó la compra de vehículos blindados que se incorporarían al Ejército Argentino bajo la iniciativa de modernización. Se trata de unidades con sistema de armas Stryker de fabricación estadounidense.

Tras el acercamiento estratégico hacia los Estados Unidos, se decidió sumar 8 unidades, a priori, con proyección de continuar en un futuro con más adquisiciones.

El plan de incorporación de ocho vehículos blindados se encuntra bajo la iniciativa de modernización del Ejército argentino (Fuente: Embajada de Estados Unidos en Argentina)

En qué consiste el sistema Stryker

En diciembre del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, presentaron cuatro unidades, de un total de ocho, en el Arsenal de Boulogne. Las restantes se sumaron en febrero del 2026.

El sistema Stryker está diseñado para un despliegue rápido y trasladando infantería de manera ágil (Fuente: Embajada de Estados Unidos en Argentina)

De acuerdo a un documento brindado a LA NACION, el sistema Stryker es un vehículo blindado de ocho ruedas modelo ICV M1126. Está diseñado para un despliegue rápido, trasladando infantería de manera ágil y segura con una combinación de movilidad, protección y potencia de fuego.

Tiene la capacidad para llevar 2 tripulantes y 9 soldados completamente equipados. Una vez desmontada la tropa, el vehículo puede brindarle apoyo de fuego directo desde posición segura

Uno de los puntos que se destacan en el Stryker es su suspensión independiente que asegura la movilidad táctica, el confort de marcha y la estabilidad.

Primeros vehículos blindados Stryker que recibió Argentina (diciembre de 2025)

Posee una Estación de Armas Remota (RWS) – M151 Protector CROWS, que permite operar el armamento desde el interior del vehículo, sin exponer al tripulante.

Su blindaje es modular, lo que permite transportarlo con rapidez y mejorarlo en el área de operaciones según la amenaza. Responde a la doctrina de movilidad estratégica con protección media.

Este sistema aporta “flexibilidad para adaptarse a los cambios constantes que se producen en el campo de combate; rapidez que le permite superar las limitaciones que la distancia y el terreno imponen a las tropas, posibilitándole concentrarse en el momento y lugar oportuno”, según Defensa.

El vehículo estará equipado con radios compatibles con el TAM 2C y cuenta con el Sistema de Gestión de Batalla SITEA (Sistema Integrado de Tecnología del Ejército Argentino) (Fuente: Ministerio de Defensa)

¿Dónde puede desplegarse? Según la información a la que accedió LA NACION, el Stryker es especialmente apto para terrenos y condiciones extremas: montaña, estepa patagónica, selva, zonas inundables y ambientes de baja adherencia. Su combinación de ruedas (frente a orugas), alta autonomía y capacidad de aerotransporte lo hace ideal para la geografía diversa de Argentina, que exige vehículos capaces de operar desde la Puna hasta Tierra del Fuego.

Las unidades corresponden a un blindado a rueda (VCBR) 8×8 con armamento guiado antitanque. De este modo, el Ejército amplía la capacidad de combate de las unidades mecanizadas a rueda.

Plan de capacitación

El viernes 13 de marzo la comitiva de la Dirección General de Material arribó a Fort Hood, donde realizó las verificaciones sobre las condiciones generales de las unidades y los requerimientos asociados a su sostenimiento. Al mismo tiempo, Anniston Army Depot (ANAD) brindó asesoramiento sobre capacidades de reacondicionamiento y apoyo técnico para este sistema de armas.

Los vehículos blindados tienen ocho ruedas (Fuente: Embajada de Estados Unidos en Argentina)

La delegación llevó adelante actividades técnicas orientadas al seguimiento del estado de alistamiento, mantenimiento y sostenimiento logístico de unidades disponibles en el marco del programa EDA.

El costo del equipamiento completo, que incluye vehículos, repuestos, capacitación y apoyo técnico, asciende a 20 millones de dólares. Según un comunicado oficial de la diplomacia estadounidense, el país norteamericano ofrece apoyo técnico, mientras que General Dynamics Land Systems, fabricante del Stryker, está a cargo de la capacitación.

Desde Defensa aseguraron: “La consolidación progresiva de este sistema blindado permitirá incrementar la movilidad, la protección y las capacidades de comando y control del Ejército Argentino, alineando sus medios con los estándares operativos actuales”.

La unidad receptora es el Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, perteneciente a la Xª Brigada Mecanizada, con base en la Guarnición de Ejército Toay, La Pampa, donde se constituirá el Núcleo de Modernidad Stryker.