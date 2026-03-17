Así es el nuevo espacio de salud de complejidad media que beneficia a 200.000 vecinos del norte de la Ciudad

El gobierno porteño anunció la apertura de un nuevo centro de diagnóstico ubicado en el barrio de Villa Urquiza, casi al límite de Saavedra, y que beneficiará a casi 200.000 vecinos.

Cómo es el nuevo centro de diagnóstico porteño

Este centro de salud tiene como finalidad resolver los estudios de diagnóstico de los ciudadanos que residen en esa zona de la ciudad y evitar la derivación obligatoria a un hospital de agudos.

Dónde queda el nuevo centro de diagnóstico porteño

Ubicado en la calle Galván 3463, este centro de salud evitará que 500.000 vecinos tengan que trasladarse a los grandes hospitales para hacerse estudios de complejidad media.

Este centro constituye “un escalón intermedio estratégico en la red de salud pública, y permitirá que casi 200.000 vecinos resuelvan el 80% de sus necesidades de especialidad sin salir del barrio”, según consta en el comunicado oficial.

Cómo será la atención en el centro de diagnóstico de Villa Urquiza

Área de imágenes de última generación: equipos para rayos X, ecografía, eco doppler, holter y mamografía.

equipos para rayos X, ecografía, eco doppler, holter y mamografía. Odontología de precisión: el centro cuenta con un equipo radiológico panorámico para diagnósticos complejos.

el centro cuenta con un equipo radiológico panorámico para diagnósticos complejos. Atención integral: posee 20 consultorios, boxes de extracción de laboratorio y farmacia propia para que el paciente se lleve la medicación en el acto.

Así es el centro de diagnóstico porteño

De acuerdo a la información oficial, el objetivo de la obra es mejorar la accesibilidad del vecino y descomprimir las guardias hospitalarias. “Al resolver ecografías o consultas ginecológicas en el Centro de Diagnóstico Porteño, los hospitales de cabecera quedan liberados para atender exclusivamente urgencias, cirugías y cuadros críticos”, señala el gobierno porteño.

Los consultorios del centro de diagnóstico de Villa Urquiza

El proyecto también contempla la respuesta ante emergencias, ya que en la planta baja funciona una nueva base del SAME equipada con garage, sala de estar y centro de día. Esta base se suma a las ya inauguradas en puntos estratégicos como el Hospital Pirovano y la zona de Donado.

Se trata del tercer centro que, junto a los de Paternal y Barracas, se encuentran en funcionamiento y, próximamente, se abrirá otro en Palermo.