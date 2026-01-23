Así fue el rescate del argentino que estaba perdido en el mar de Punta del Este

Daniel Crisci, un turista argentino de 58 años, estuvo casi 12 horas perdido en el mar de Punta del Este tras salir con su moto de agua desde Piriápolis. Luego de un amplio operativo para ubicarlo, en la mañana de este viernes la Prefectura de Uruguay logró rescatarlo en buen estado de salud.

Luego del hallazgo, las autoridades emitieron un comunicado para brindar mayores detalles. “En la madrugada de hoy se activó un operativo de búsqueda y rescate en el mar, tras recibirse en la Prefectura del puerto de Maldonado un reporte por la faltante de una moto de agua de una guardería náutica ubicada en la zona de Solanas, Maldonado. Inmediatamente se dispuso el despliegue de medios náuticos de dicha unidad y la Subprefectura de Piriápolis, así como el zarpe del puerto de Montevideo de la lancha SAR ROU 15 Isla de Flores de la Armada Nacional, incluido al apoyo de una aeronave de la Aviación Naval, realizándose una coordinada maniobra en tareas de búsqueda en condiciones nocturnas”, introdujo Prefectura sobre la búsqueda.

Rescate del argentino en Punta del Este

Tras ello, se encontró la embarcación con Crisci a bordo. “Se le brindó asistencia remota al ciudadano y se lo escoltó hasta una embarcación de Prefectura, la cual lo abordó en buen estado de salud y dirigió a puerto, realizando también el remolque de su embarcación”, agregó. Además, se reveló que el argentino manifestó haber tenido “inconvenientes mecánicos” anoche y que cuando recuperó la propulsión ya estaba desorientado y perdido en mar abierto.

Por su lado, el prefecto Sebastián Sorribas rarificó la versión del desperfecto en la moto amarilla. “Se lo hidrató, algo fundamental en cualquier persona que se encuentra en el mar. Está sumamente consciente, sabe lo que le pasó, no tiene ningún tipo de dolor. Estaba con un poco de frío”, expresó en diálogo con la radio uruguaya Cadena del mar.

El argentino rescatado en Punta del Este

Respecto a la primera información que circuló sobre la negativa de Crisci a ser asistido, Sorribas aclaró: “Cuando se lo encontró, había logrado subsanar el tema mecánico hacía minutos. Él manifestó su intención de ir a Solanas por sus propios medios. Claramente, después de que se realizó un despliegue como este, y que hubo una denuncia de desaparición, se lo subió a bordo, se le dio la mayor seguridad, la quiera o no, y se lo trasladó a la Prefectura, porque puede estar bajo los efectos también de la adrenalina y del shock”.

El despliegue para dar con su paradero había comenzado alrededor de las 20 del jueves, luego de que horas antes Crisci ingresara al mar con su moto de agua en la zona de Portezuelo y no regresara a la costa. En ese marco dos embarcaciones de la Policía y dos aviones de Aviación Naval trabajaron junto a drones de rastreo nocturno.