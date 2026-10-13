El FMI recortó previsión de crecimiento del país para este año; el Papa será internado hoy para su cirugía

Milei viaja nuevamente a Estados Unidos . El mandatario parte esta noche a Washington para desarrollar una gira de tres días. Disertará en la Cámara de Comercio, tendrá reuniones con empresarios y recibirá dos reconocimientos. Además, se espera que tenga un encuentro con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en la previa del balotaje del 25 de octubre en Brasil. Tiene previsto regresar al país el viernes por la mañana.

El mandatario parte esta noche a Washington para desarrollar una gira de tres días. Disertará en la Cámara de Comercio, tendrá reuniones con empresarios y recibirá dos reconocimientos. Además, se espera que tenga un encuentro con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en la previa del balotaje del 25 de octubre en Brasil. Tiene previsto regresar al país el viernes por la mañana. El FMI hizo un recorte de la previsión de crecimiento de la Argentina para este año . El organismo ajustó su pronóstico de expansión del PBI del país para el 2026 al bajarlo al 2,1% desde el 3,5% del informe anterior: la proyección está por debajo del promedio regional y global. Además, elevó la estimación de inflación promedio anual a 32,5% desde el 30,4% que había estimado seis meses atrás.

El organismo ajustó su pronóstico de expansión del PBI del país para el 2026 al bajarlo al 2,1% desde el 3,5% del informe anterior: la proyección está por debajo del promedio regional y global. Además, elevó la estimación de inflación promedio anual a 32,5% desde el 30,4% que había estimado seis meses atrás. El Indec publica hoy el dato de inflación de septiembre. Las consultoras privadas estiman que el IPC se aceleró respecto a agosto, cuando había registrado 1,7%, y va a rondar cerca del 1,9%. Los aumentos de los alimentos y los ajustes en los precios regulados presionaron en parte el Índice de Precios al Consumidor. La semana pasada se informó la inflación porteña de septiembre, que fue de 1,8%.

Las consultoras privadas estiman que el IPC se aceleró respecto a agosto, cuando había registrado 1,7%, y va a rondar cerca del 1,9%. Los aumentos de los alimentos y los ajustes en los precios regulados presionaron en parte el Índice de Precios al Consumidor. La semana pasada se informó la inflación porteña de septiembre, que fue de 1,8%. Operan al Papa de un nódulo pulmonar . León XIV se va a internar hoy en el Hospital Universitario Gemelli en Roma, y se espera que en las próximas horas o mañana se realice la intervención. La Santa Sede prevé que la recuperación del Papa le demande una semana. Por el momento, no hubo cambios en la gira que el pontífice tiene previsto realizar los primeros días de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú.

León XIV se va a internar hoy en el Hospital Universitario Gemelli en Roma, y se espera que en las próximas horas o mañana se realice la intervención. La Santa Sede prevé que la recuperación del Papa le demande una semana. Por el momento, no hubo cambios en la gira que el pontífice tiene previsto realizar los primeros días de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú. Boca recibe a Vasco da Gama por la Sudamericana. Es por el partido de ida de las semifinales del torneo. Sin Leandro Paredes, que está lesionado, el Xeneize se juega desde las 21:30 en La Bombonera uno de los encuentros más importantes del año. La otra llave de la competencia la componen Atlético Mineiro y Torque.

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