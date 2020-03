Fuente: Archivo - Crédito: archivo

Las embarazadas, recién nacidos y niños no son una población vulnerable al coronavirus , volvieron a asegurar hoy desde el Ministerio de Salud de la Nación . Por esto se recomendó que las mujeres que están infectadas con el virus, solo deberán tomar recaudos de higiene a la hora de amamantar .

"Embarazadas, recién nacidos y pacientes pediátricos no son las poblaciones vulnerables para este virus", dijo hoy la doctora Vázquez desde el reporte diario de la cartera de Salud sobre las medidas que se toman ante el coronavirus en la Argentina, encabezado por la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti .

"No se ha demostrado transmisión transplacentaria del coronavirus, no se ha demostrado ningún problema mayor de salud para las embarazadas por estar infectadas. No se ha demostrado que se transmite a través de la lactancia ", recalcó Vázquez en el reporte.

De esta manera, el coronavirus se comporta de manera diferente con las embarazadas que la gripe A. Recordemos que en 2009 la epidemia de influenza H1N1 afectó gravemente a esa población y a la pediátrica.

"En el 2009 aprendimos que la gripe A podía ser mucho más grave en mujeres embarazadas, que en mujeres no embarazadas. Pero el coronavirus no tiene ese comportamiento con embarazadas y tampoco con los chicos ", destacó Vázquez.

Además, recomendó que se mantenga la relación entre los bebés y sus madres . "Que se mantenga la lactancia con todas las precauciones que seguramente les darán los profesionales de la salud. Las embarazadas deben amamantar con barbijo, la higiene de manos es muy importante, la higiene del lugar es muy importante . Tomando estas precauciones se puede tener una lactancia segura".

Según la Organización Mundial de la Salud los mayores de 60 años y la población de cualquier edad con enfermedades crónicas o preexistentes son la población vulnerable del Covid-19.

Por otra parte, Vizzotti, informó hoy que el ministerio de Salud trabaja contrarreloj para mejorar la distribución de respiradores, medicamentos e insumos. Además, dijo que hay un equipo de salud que está analizando "cuánto debería durar el distanciamiento social según los análisis que se hacen de la situación del país y según el análisis de las medidas tomadas en otros países".