El Gobierno y las universidades se reunieron para destrabar los fondos; Rusia atacó a Ucrania con misiles balísticos

El Gobierno y las universidades se reunieron para destrabar el conflicto por los fondos. Aunque lograron coincidir en una propuesta económica, falta lograr un acuerdo sobre cómo llevarla a la práctica. El Ejecutivo pide que los rectores desistan de la demanda judicial para que se cumpla la ley de financiamiento aprobada e insistida por el Congreso, pero ellos no están dispuestos a hacerlo.

La recaudación subió en mayo 1,7%. Estuvo impulsada por Ganancias, el impuesto a los combustibles y bienes personales, pero los tributos vinculados a la actividad económica, como el IVA y el impuesto al cheque, siguen en baja. La recaudación cortó nueve meses seguidos de caída.

Declaran Leonardo Fariña y Roberto Lavagna en la causa Cuadernos. El exministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, el financista arrepentido en la causa “Ruta del dinero K” y Mariana Zuvic, quien impulsó varias denuncias sobre corrupción en la gestión kirchnerista, declaran como testigos. Cristina Kirchner está acusada como supuesta jefa de una asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015; también son juzgados exfuncionarios y empresarios vinculados a la investigación.

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra Ucrania. La ofensiva nocturna del Kremlin contra Kiev impactó sobre objetivos civiles y provocó daños estructurales, incendios y cortes de suministro eléctrico en diversos puntos estratégicos del territorio. Más de 15 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas.

La Selección realiza su segunda práctica en Kansas. La primera jornada fue con trabajo liviano y se espera que hoy el técnico aumente de a poco la carga de los ejercicios. “Estamos bien, pero es difícil llegar al 100%”, dijo Scaloni, que considera que la competencia será difícil y que la Selección va a tener que estar preparada para enfrentar a los mejores.

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