El incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue descontrolado y ya llegó a Cholila

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— El incendio que comenzó hace más de un mes y medio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, continúa descontrolado: este fin de semana, las ráfagas de viento hicieron arder el cerro Puntiagudo, en la margen oeste del río Carrileufú, y el fuego está ahora muy cerca de Cholila. Además, el incendio que avanza desde Epuyén también se encuentra próximo a esa localidad chubutense.

Solo en el Parque Nacional Los Alerces se quemaron ya 20.000 hectáreas. En tanto, el incendio que avanza desde Epuyén arrasó más de 22.000 hectáreas.

Incendios en Cholila, Chubut - Crédito: La Pilarica

Desde la Secretaría de Bosques provincial indicaron que cerca de las 11 de ayer comenzaron a reactivarse focos dentro del perímetro del incendio que excedió el parque Los Alerces y ahora avanza en jurisdicción provincial: “Después del mediodía, con el aumento en la intensidad del viento, las reactivaciones fueron aún mayores, con comportamiento extremo y rápida propagación, tanto en la zona alta de Villa Lago Rivadavia, como en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y propiedad de Estancia Los Murmullos”. Esa estancia pertenece al empresario Hugo Sigman, fundador del Grupo Insud.

En la zona se registraron ayer ráfagas de 50 km/h, con rotaciones de viento. Eso generó múltiples focos secundarios en distintos sectores del incendio. Según explicaron desde el Servicio de Manejo del Fuego, en el flanco izquierdo, el fuego pasó las fajas construidas con herramientas manuales durante los últimos tres días. “Un solo medio aéreo pudo operar durante un breve período al mediodía. La escasa y nula visibilidad impidieron continuar operando”, sumaron.

Incendios en Cholila, Chubut - Crédito: La Pilarica

“Esto es un desastre. Ayer sopló mucho el viento y toda la montaña frente a La Pilarica se prendió fuego completamente. Fue horrible. El fuego de este lado llegó casi a Cholila, está cerquita. Y el incendio que viene de Epuyén vino por un cañadón y está llegando a la cabaña de Butch Cassidy. Probablemente pase hoy o mañana, depende de cómo venga el viento”, contó hoy Tristán González Branca, dueño del lodge La Pilarica, en Villa Lago Rivadavia. En ese destino turístico los vecinos se mantienen en alerta y haciendo guardias nocturnas para proteger sus casas.

El incendio avanza desde el lago Rivadavia hacia Cholila.

González Branca agregó que en la estancia Los Murmullos dispusieron avioneta, helicóptero y una brigada propia pero el fuego “se comió el cerro en dos horas por el viento”.

Y afirmó que no hay medios aéreos operando en la zona: “Ayer a la mañana no hubo nada. Este foco que se prendió enfrente nuestro, luego de las lluvias de hace unos días, lo podrían haber apagado con los helibaldes, pero no fueron. Lo manejaron mal, lo dejaron estar y ahora está así”.

Mientras la angustia crece en Villa Lago Rivadavia y Cholila, muchos pobladores intentan salvar su ganado, haciendo descender a las vacas de las zonas de veranada. Además de avanzar por la margen oeste del río Carrileufú, el incendio también sigue quemando hacia el noreste del cerro La Momia, al este de la ruta 71. De esa forma, el fuego rodea literalmente la localidad de Cholila. “Hay fuego por todas partes”, graficó Alejandro Kitainik, dueño de la hostería Ruca Kitai.

La ruta 71 permanece cerrada entre Cholila y el empalme con la ruta 40 para todo tipo de vehículos “hasta nuevo aviso”. La decisión de la subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut se debe a que el incendio que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, en el lago Epuyén, avanzó por el valle El Blanco, en cercanías del lago Lezana, en dirección a la ruta 71 que conduce a Cholila. En esa zona –en que hay varias casas– se ubica la cabaña de Sundance Kid y Butch Cassidy, los bandoleros norteamericanos que llegaron a la región como ganaderos en 1903.

El incendio avanza desde el lago Rivadavia hacia Cholila.

Sobre la ruta 71, El Blanco es uno de los valles en que se divide Cholila, junto con Villa Lago Rivadavia (que concentra la mayoría de los alojamientos turísticos), El Cajón (bordeado por el lago Carlos Pellegrini o Mosquito) y El Rincón. Este último es el valle más poblado y el más céntrico: en los alrededores de la plaza se encuentran el correo, la comisaría, la municipalidad, el juzgado, el hospital, la terminal de ómnibus, escuelas y la estación de servicio.

“El fuego viene hacia El Rincón, por la ladera sur del pueblo. Ayer estuvo en la zona de la Eco Aldea, lo que se conoce como La Antena y lo de la familia Gerez. Es muy complejo porque hay un sector de pinos, así que el fuego fue violento por momentos. Pero no se quemaron casas, sí chacras y bosque. En Villa Lago Rivadavia también estuvo terrible, el fuego estuvo bajando hacia el casco urbano, por todos los frentes. Como hay tantos focos secundarios diseminados, el viento de ayer los levantó. Y las llamas cruzaron detrás de lo de la familia Cánepa, frente al camping Abuelo Daniel. Ahí agarró cipresales grandes”, contó hoy Ailín Feu, secretaria de Turismo de Cholila.

Incendios en Cholila, Chubut - Crédito: La Pilarica

Y continuó: “En la ladera oeste, en la estancia Los Murmullos, viene quemando recontra parejo y se juntó prácticamente la cabeza del incendio que venía del lago Menéndez al Rivadavia, y el que cruzó del Rivadavia hacia el otro lado, así que quema casi todo. Luego hay otro fuego viniendo de Epuyén: ayer le quemó todo el campo a la familia Daher, salvaron la casa. Al parecer ingresa fuego hacia el este por el cerro Gladys. Eso encararía nuevamente hacia Epuyén, porque el cordón Gladys va para ese lado. Y enfrente, por el cordón Claudio, viene un sector hacia el sur, hacia el lago Lezana”.

Así lo explicaron desde Manejo del Fuego ayer: “En la zona de Arroyo El Blanco se continuaron los trabajos de refuerzos de fajas y enfriamiento con equipos de agua, con el apoyo de medios aéreos. A partir del mediodía, se intensificó el viento, reactivando focos. Se generaron múltiples focos secundarios, que se mantuvieron activos en zonas altas, siendo imposible acceder y los medios aéreos ya no pudieron operar por las condiciones de visibilidad e intensidad del viento en el cañadón”.

Según dijeron, en el sector de Villa Lago Rivadavia y el parque Los Alerces trabajan 145 combatientes y bomberos voluntarios, mientras que en los alrededores de Epuyén hay 175 brigadistas participando del operativo.