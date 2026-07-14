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El Indec publica hoy la inflación de junio y podría ser de menos de 2%; juegan España y Francia su pase a la final
Además, Milei recibió a legisladores en la Casa Rosada; el Banco Central hizo la mayor compra de dólares de los últimos 45 días; Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Bahréin. Estas son las noticias de la mañana del martes 14 de julio de 2026
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LA NACION
- El Indec da a conocer la inflación de junio. Esta tarde el organismo difundirá el dato: las principales consultoras privadas coinciden en que junio habría registrado una desaceleración y que el IPC podría ser menor al 2%. En mayo la inflación fue de 2,1%, acumula 14,7% en los primeros cinco meses del año y 33,2% en los últimos 12 meses.
- Milei recibió a legisladores en la Casa Rosada. El Presidente les presentó a diputados y senadores de La Libertad Avanza los ejes del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Uno de los puntos de la iniciativa es la prohibición total de que el organismo financie al fisco, y podría prever consecuencias para los funcionarios, directores del banco y legisladores que habiliten ese tipo de asistencia.
- El Banco Central hizo la mayor compra de dólares de los últimos 45 días. Sumó 280 millones, la adquisición diaria más alta desde fines de mayo, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.735 millones de dólares. El organismo además encadenó 125 jornadas seguidas con saldo positivo en sus operaciones cambiarias.
- Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Bahréin y lanzó misiles contra dos buques petroleros de Estados Unidos. La ofensiva iraní se dio después de una ola de bombardeos ordenados por Washington. El Comando estadounidense informó que mantiene un amplio despliegue en la región con más de 50.000 militares en Medio Oriente. “Golpearemos a Irán muy fuerte”, aseguró el presidente Donald Trump en una entrevista.
- La Selección ya está en Atlanta. Ayer realizó el último entrenamiento en Kansas y durante el día completará la preparación de cara al partido de mañana frente a Inglaterra. Hoy a las 16 se define el primer finalista del Mundial entre España y Francia.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
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