Inflación de junio: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año

De acuerdo con C&T Asesores Económicos, los servicios regulados —que suelen impactar con mayor fuerza al comienzo de cada mes— registraron aumentos moderados

Luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) marcara 2,1% en mayo y consolidara la desaceleración observada en abril, las consultoras privadas comenzaron a ajustar sus proyecciones para junio. El consenso apunta a una nueva baja en el dato de inflación mensual, aunque todavía hay diferencias respecto de si el indicador logrará perforar el umbral del 2% o si esa marca quedará para más adelante.

Entre las estimaciones más optimistas figura la de C&T Asesores Económicos. Según su director, Camilo Tiscornia, la segunda semana de junio mostró una dinámica de precios particularmente tranquila, lo que abre la posibilidad de que la inflación se ubique levemente por debajo de la de mayo e incluso rompa la barrera del 2%.