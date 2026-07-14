Inflación de junio: cuál fue el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para este año
La cifra se conocerá esta tarde; en mayo, el alza fue del 2,1%, con una variación interanual del 14, 7% durante todo 2026; el análisis y las proyecciones de las principales consultoras
Inflación: las consultoras prevén otra desaceleración en junio y algunas ya la ubican por debajo del 2%
Luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) marcara 2,1% en mayo y consolidara la desaceleración observada en abril, las consultoras privadas comenzaron a ajustar sus proyecciones para junio. El consenso apunta a una nueva baja en el dato de inflación mensual, aunque todavía hay diferencias respecto de si el indicador logrará perforar el umbral del 2% o si esa marca quedará para más adelante.
Entre las estimaciones más optimistas figura la de C&T Asesores Económicos. Según su director, Camilo Tiscornia, la segunda semana de junio mostró una dinámica de precios particularmente tranquila, lo que abre la posibilidad de que la inflación se ubique levemente por debajo de la de mayo e incluso rompa la barrera del 2%.
El Indec dará a conocer la inflación de junio esta tarde
Esta tarde el organismo difundirá el dato: las principales consultoras privadas coinciden en que junio habría registrado una desaceleración y que el IPC podría ser menor al 2%. En mayo la inflación fue de 2,1%, acumula 14,7% en los primeros cinco meses del año y 33,2% en los últimos 12 meses.
La inflación en la Ciudad fue de 1,8% en junio y marcó el valor más bajo en 10 meses
Por tercer mes consecutivo, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró y marcó un 1,8% mensual en junio. De esta manera, el indicador porteño mostró una baja de 0,3 puntos porcentuales frente al mes anterior (2,1%) y logró perforar el piso del 2% por primera vez desde agosto del año pasado, incluso aunque los rubros de vivienda, alimentos, salud, transporte y mantenimiento del hogar volvieron a presionar sobre el indicador.
Al analizar la dinámica que tuvieron los precios en la primera mitad del año, en total acumularon una suba del 16% en los últimos seis meses, según informó esta mañana el Instituto de Estadística y Censos porteño.
En tanto, la medición interanual fue del 32,6% frente a junio de 2025.Estas cifras son un adelanto de lo que podría marcar el dato nacional del Indec, que se conocerá el martes de la semana próxima.
Cuándo se conocerá la inflación de junio
Agendá los informes de esta semana. pic.twitter.com/qOThXW7CW5— INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 13, 2026
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