El intendente de Pinamar le respondió al juez que prohibió los 4x4 en La Frontera: “Controlamos todos los días”

Luego de que un juez resolviera prohibir la circulación de vehículos 4x4 en La Frontera, el intendente de Pinamar Juan Ibarguren salió a responder públicamente y aseguró que el municipio ya realiza controles diarios para evitar maniobras peligrosas en esa zona, especialmente tras el choque que dejó a Bastián Jerez, un niño de 8 años, en estado crítico.

En diálogo con LN+, el jefe comunal remarcó que desde el gobierno local no se discute la necesidad de frenar picadas ni conductas riesgosas, pero cuestionó que se avance con una prohibición total. “No se puede prohibir todo por culpa de unos inconscientes. Lo que hay que hacer es controlar”, sostuvo.

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar

“No se puede prohibir todo, sí controlar”

El intendente explicó que los operativos incluyen controles, multas, secuestro de vehículos e inhabilitaciones de licencias, y que se aplican todos los días, incluso antes del accidente que involucró a Bastián. “No defendemos que esto ocurra, al contrario: lo estamos controlando”, afirmó.

Según detalló, el predio de La Frontera es privado y los controles municipales se realizan en los accesos. Además, aclaró que no está permitida la circulación libre de vehículos todoterreno en toda la zona.

Operativos de control en la costa atlántica Marcelo Manera� - LA NACION�

Dónde está permitido circular y dónde no

El jefe comunal precisó que los únicos lugares habilitados para la circulación de este tipo de vehículos son las playas con paradores, a través de un corredor seguro que permite llegar hasta allí. “La gente disfruta de ese corredor, que es el que se autoriza. Todo lo demás está prohibido”, subrayó.

Fuera de ese trazado, explicó, la actividad no está permitida, y el control se refuerza mediante drones, puestos en rutas y accesos clave.

El accidente de Bastián y las infracciones detectadas

En relación con el choque que dejó al menor gravemente herido, el intendente indicó que ambos vehículos involucrados estaban en infracción. También señaló que uno de ellos ingresó por Costa Esmeralda, una zona que no pertenece al partido de Pinamar, y que excedieron el corredor seguro habilitado.

Además, recordó que las pericias toxicológicas confirmaron consumo de alcohol en los conductores involucrados, un dato que, según el municipio, refuerza la necesidad de controles y sanciones, pero no de una prohibición.