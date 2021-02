El llanto del dueño de un parque industrial bloqueado por el gremio Camioneros

El presidente del parque industrial Ader de Vicente López, Bernardo Fernández, está desesperado y se le caen las lágrimas de la impotencia. Hace siete días que el Sindicato de Camioneros bloquea la entrada del complejo logístico exigiendo que 47 trabajadores de la empresa de comercio online Chazki sean encuadrados en el convenio colectivo 40/89 del gremio liderado Pablo Moyano.

La angustia de Fernández se agrava con cada hora que pasa. Presentó una denuncia ante la Justicia por usurpación y obstaculización del parque industrial. Por el bloqueo, hace una semana que no entran ni salen ni camiones ni mercaderías de todas las empresas que operan en el complejo de Vicente López.

Como contó al canal local Somos Norte, al menos cien personas movilizadas por el gremio de Camioneros acamparon el jueves dentro del playón de ingreso (dentro de la propiedad privada) y no permite la circulación de ningún vehículo.

El llanto de un empresario luego de que el gremio de Camioneros bloqueara un predio industrial - Fuente: Somos

Hubo episodios violentos, también. De los insultos se pasó a un intento de copamiento del predio, forzando un portón. Rompieron vidrios y quemaron maderas. El fiscal Alejandro Musso instruye la causa.

Quienes bloquean la entrada instalaron carpas y baños químicos frente a la pasividad policial, que fue movilizada hasta el lugar pero hasta ahora no intervino.

“Nosotros pagamos los impuestos, estamos al día en todo, no debemos nada, nos sacan millones en impuestos. ¿Para qué? ¿Para que nos prohíban trabajar? Nos quitan la libertad de trabajar. A mí me encanta trabajar, y me da bronca que esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido”, dijo Bernardo Fernández, entre lágrimas.

“Yo trabajo por pasión, no por el dinero. Me gusta trabajar, disfruto el trabajo, pero esta gente me destruye todo, estoy harto y podrido. Me da mucha lástima la gente que quiere trabajar. Perdón”, concluyó, conmovido.

