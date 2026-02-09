El ministro de Seguridad de Córdoba probó en él mismo un nuevo guante eléctrico de la Policía para reducir delincuentes

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se sometió este lunes a una prueba en vivo de un guante eléctrico, un nuevo dispositivo de tecnología que la cartera estudia incorporar en la fuerza policial para la reducción de delincuentes.

La presentación oficial tuvo lugar en la Jefatura de Policía. Allí, el funcionario decidió experimentar en carne propia los efectos del G.L.O.V.E. CD3, un guante diseñado para emitir descargas de bajo voltaje que generan una parálisis muscular momentánea sin consecuencias permanentes, según explicaron especialistas durante el acto oficial.

Prueba de guante eléctrico ministro cordobés

Antes de someterse al procedimiento, el ministro dijo: “Me parece que no hay nada mejor que lo pruebe quien tiene que decidir la compra. Como no tengo aquí al gobernador, lo voy a probar yo. Como dijo Tusam: ‘puede fallar’. Espero que no”, afirmó en diálogo con el DoceTv.

En el video de la demostración, se ve como el funcionario pierde el equilibrio con una mueca de dolor y es asistido por la policía que lo rodeaban para evitar que cayera al suelo.

Tras la prueba, Quinteros reconoció la fuerte descarga recibida. “Son como 10.000 magiclicks al mismo tiempo”, describió. Asimismo, contó que sintió una pérdida total de fuerza en la extremidad. “En este momento tengo un pequeño molestia en mi brazo. Es muy efectivo”.

Y cerró: “Desde que comenzó la gestión del gobernador Martín Llaryora hemos realizado una inversión histórica no solamente en materia de capacitaciones sino también adquiriendo tecnología de punta. En ese sentido, Córdoba es vanguardia en la región con la adquisición de 25 mil armas menos letales, lo que nos permitió cubrir al 100% de nuestra fuerza policial con esta tecnología”.

El ministro Juan Pablo Quinteros tras recibir la descarga eléctrica

Según un informe del ministerio de Seguridad provincial, esta herramienta de última generación tiene como objetivo proveer al personal policial una instrumento extra para la reducción de personas en el marco de procedimientos regulados bajo el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

“Desde el gobierno provincial es una prioridad invertir en tecnología que permite a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, con herramientas que van desde la fuerza física, pasando por el armamento de baja letalidad, hasta la utilización de armas de fuego en casos de extrema necesidad”, manifestaron desde la cartera.

Además de los guantes, el Ministerio de Seguridad presentó otros elementos destinados al trabajo diario y a operativos especiales. Entre ellos se destacaron 300 cascos de protección balística nivel RB3, escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.